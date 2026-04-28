Britannian kuningas Charles puhui tiistai-iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain kongressille.

Yhdysvalloissa parhaillaan vieraileva kuningas Charles sanoi puheessaan, että Ukrainan ja sen rohkean kansan puolustamiseksi tarvitaan nyt samaa "periksiantamatonta päättäväisyyttä", jota nähtiin Yhdysvaltoihin syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 kohdistuneiden iskujen jälkeen.

Charlesin mukaan tukea antamalla voidaan varmistaa "aidosti oikeudenmukainen ja kestävä rauha".

Kuningas myös kuvaili puheessaan Euroopan ja Amerikan välistä kumppanuutta "tänään tärkeämmäksi kuin koskaan ennen".

Puheessa kuningas nosti esiin myös elintärkeiden luontojärjestelmien romahduksen.

– Luontojärjestelmät muodostavat vaurautemme ja kansallisen turvallisuutemme perustan, kuningas sanoi.