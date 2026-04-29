Yhdysvalloissa on luettu uusi syyte FBI:n entistä johtajaa vastaan.
FBI:n entistä johtajaa James Comeyta syytetään nyt presidentin hengen uhkaamisesta ja uhkauksen tekemisestä osavaltioiden välisessä kaupankäynnissä, kertoo Reuters.
Asiasta on uutisoinut myös esimerkiksi New York Times. NYT:n mukaan syyte liittyisi entisen johtajan viesteihin sosiaalisessa mediassa.
Liittovaltion tuomari hylkäsi viimeksi marraskuussa edelliset Comeyta vastaan nostetut syytteet, koska ne nostanut syyttäjä Lindsey Halligan oli nimitetty tehtäväänsä lainvastaisesti.
Trumpin alaisen oikeusministeriön nostamia kanteita on pidetty aiemmin poliittisesti motivoituneina.