Venäläiskanavan studiossa kuultiin kuluvalla viikolla yllättävän suoria näkemyksiä Venäjän asevoimista ja Ukrainan sodasta.

Venäjän armeijan eläköitynyt kapteeni ja nykyinen sotabloggaaja Maksim Klimov on ilmaissut suoran mielipiteensä Ukrainan sodasta venäläisen Aurora-kanavan podcast-haastattelussa.

Kovana nationalistina tunnettu Klimov yllättäen kehui vuolaasti Puolan armeijaa Venäjän armeijan kustannuksella.

– Puolan armeija on voimakkaampi kuin Venäjän oma. Jos katsomme maajoukkoja, Puola ylittää selvästi Venäjän nykytilanteen sekä hankintojen mittakaavassa että modernin aseistuksen määrässä, Klimov sanoi.

Klimov totesi myös, että Venäjä häviäisi mahdollisen sodan mennen tullen Euroopalle.

– Ja se olisi polittinen katastrofi, Klimov kommentoi.

Haastattelu on huomioitu sosiaalisessa mediassa laajasti, sillä vastaava avoin kritiikki on erittäin poikkeuksellista Venäjällä.

Otteista haastattelusta ovat jakaneet muun muassa riippumaton valkovenäläinen uutissivusto Nexta, sekä Ukrainan sisäministerin ex-neuvonantaja, aktiivisesti sodasta raportoiva Anton Herashchenko.

"Tämä valheiden kulttuuri on kaikkialle ulottuva"

Klimov otti haastattelussa puheeksi myös Venäjän armeijan sisäiset ongelmat. Hän antoi kovaa sapiskaa Venäjän armeijan kulttuurille ja ilmapiirille, joka ei ruoki hyviä tuloksia.

– Tämä valheiden kulttuuri ulottuu kaikkialle.

– Esityksiä, videoita, kauniita kuvia ja raportteja, joissa väitetään kaiken olevan kunnossa, hän sanoi.

Klimov pohti myös, mikä mahtaa olla Venäjän todellinen kuolonuhrien määrä sodassa. Hän kysyi, miksei armeijalla ole edelleenkään paikkaansa pitävää rekisteriä henkilöistä, jotka palvelevat maataan.

– Järjestelmää, jossa voisi selkeästi seurata, milloin henkilö allekirjoitti sopimuksen, missä hän on koulutettu ja kuinka monen päivän ajan, mihin yksikköön hän kuului, milloin hän katosi ja niin edelleen.

– Onko hän kadonnut vai onko hänen tietojaan vain vielä tallentamatta, mutta hänet lasketaan silti aktiiviseksi sotilaaksi ja joku saa hänestä palkkaa? Klimov pohti.

Ydinaseissa "vakavia ongelmia"

Klimov väitti myös, että Venäjällä on tällä hetkellä ydinaseiden suhteen "erittäin vakavia ongelmia", jotka vaativat välittömiä toimia.

Tällöin ohjelman juontaja vaikutti toppuuttelevan Klimovia ja epäilee, ettei hän pysty todistamaan kaikkia väitteitään.

– Oletko todella varma, että tiedät kaiken? Että eri lähteistä saatu tieto riittää tekemään päätelmiä koko armeijasta? Juontaja haastoi.

Maksim Klimovin ulostuloa voidaan pitää erikoisena, sillä Venäjän sosiaalisessa mediassa vaikuttava Aurora on propagandistinen media, jonka tarkoitus on toistaa Venäjän nationalistisia tai propagandistisia näkemyksiä.

Todellisuudessa emme voikaan tietää, mihin tällaisen haastattelun Venäjän propagandaan ei ole kuitenkaan kuulunut oman armeijan kritisointi ja perkaaminen eikä Ukrainaa tukevien maiden suoranainen kehuminen.