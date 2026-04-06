Euroopan viimeisessä diktatuurissa ihmiset elävät kuin keskitysleirissä, eikä tämä herätä enää mitään kiinnostusta maailmalla, sanoo tutkija.
Vankeina omassa kotimaassaan.
Näin suurin osa valkovenäläisistä elää tällä hetkellä. Heillä ei ole sananvapautta eikä oikeutta matkustaa länteen, koska viisumeita ei myönnetä.
Minä tahansa päivänä oven taakse voivat ilmestyä viranomaiset, jotka pidättävät tai antavat mojovat sakot, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau.
Poliisi esti mielenosoittajien kulkua Valko-Venäjän parlamenttitalon edustalla elokuussa 2020.MTV oy
Valko-Venäjä on Nizhnikaun mukaan ihmisoikeuksien näkökulmasta astetta huonommassa jamassa kuin Venäjä. Toisin kuin Venäjällä, jossa suuri osa venäläisistä tosiasiassa kannattaa maan presidenttiä, valkovenäläiset ovat tehneet selväksi, etteivät pidä diktaattori Aljaksandr Lukashenkaa laillisena presidenttinä.
– Kansa ja eliitti pitävät Vladimir Putinia Venäjän presidenttinä. Lukashenka puolestaan ymmärtää täysin, että hänen hallintonsa nojaa Venäjään ja sortotoimiin eikä hänellä ole aitoa kannatusta, Niznikau sanoo.