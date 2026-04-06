Eurooppalainen diktatuuri osallistuu Ukrainan sotaan – eikä länsi välitä Venäjän ja Valko-Venäjän presidentit ovat hyvää pataa. Ilman Venäjän tukea Aljaksandr Lukashenka ei todennäköisesti pysyisi vallassa. AFP / Lehtikuva Julkaistu 06.04.2026 05:17 Anna Egutkina anna.egutkina@mtv.fi Euroopan viimeisessä diktatuurissa ihmiset elävät kuin keskitysleirissä, eikä tämä herätä enää mitään kiinnostusta maailmalla, sanoo tutkija. Vankeina omassa kotimaassaan. Näin suurin osa valkovenäläisistä elää tällä hetkellä. Heillä ei ole sananvapautta eikä oikeutta matkustaa länteen, koska viisumeita ei myönnetä. Minä tahansa päivänä oven taakse voivat ilmestyä viranomaiset, jotka pidättävät tai antavat mojovat sakot, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau. Poliisi esti mielenosoittajien kulkua Valko-Venäjän parlamenttitalon edustalla elokuussa 2020.MTV oy Valko-Venäjä on Nizhnikaun mukaan ihmisoikeuksien näkökulmasta astetta huonommassa jamassa kuin Venäjä. Toisin kuin Venäjällä, jossa suuri osa venäläisistä tosiasiassa kannattaa maan presidenttiä, valkovenäläiset ovat tehneet selväksi, etteivät pidä diktaattori Aljaksandr Lukashenkaa laillisena presidenttinä. – Kansa ja eliitti pitävät Vladimir Putinia Venäjän presidenttinä. Lukashenka puolestaan ymmärtää täysin, että hänen hallintonsa nojaa Venäjään ja sortotoimiin eikä hänellä ole aitoa kannatusta, Niznikau sanoo. Lue myös:

Kansa kaduilla

Valkovenäläisten mielipide Lukashenkasta kävi selväksi viimeistään elokuussa 2020, kun vilpillisten presidentinvaalien jälkeen sadat tuhannet ihmiset osoittivat mieltään ympäri Valko-Venäjää. Suurimmat mielenosoitukset Valko-Venäjän historiassa kestivät useita kuukausia.

Kymmeniä tuhansia rauhanomaisia mielenosoittajia pidätettiin. Pidätyskeskuksiin suljettuja ihmisiä kidutettiin tai jopa tapettiin, osa istuu tuomioita vankilassa edelleen.

Lopulta väsyneet ja lannistuneet valkovenäläiset alistuivat kohtaloonsa. Lukashenka pysyi edelleen vallassa, kansan massiivisesta vastustuksesta huolimatta.

Satoja tuhansia ihmisiä vyöryi kaduille, kun Aljaksandr Lukashenka ilmoitti voittaneensa vaalit. Kuvassa Minsk 9.8.2020.All Over Press / Sergei Bobylev

Totalitaarinen maa

Vuoden 2020 presidentinvaalikampanjan alun jälkeen 4 568 henkilöä on tunnustettu poliittisiksi vangeiksi Valko-Venäjällä, kertoo ihmisoikeusjärjestö Viasna. Tällä hetkellä poliittisia vankeja on Viasnan mukaan 910, mutta todellisuudessa heitä on todennäköisesti paljon enemmän.

Vaikka Valko-Venäjän mielenosoituksia aiheuttaneista presidentinvaaleista on pian kuusi vuotta, Ryhor Nizhnikaun mukaan ihmisoikeustilanne maassa vain pahenee jatkuvasti.

– Esimerkiksi Venäjällä Putinin sortotoimet ovat edelleen jossain määrin kohdennettuja. Valko-Venäjällä puolestaan kukaan ei ole turvassa.

0:25 Katso myös: Valko-Venäjä vapauttaa osan poliittisista vangeista (13.12.2025)

Vaikka kukaan ei enää uskalla mennä kaduille osoittamaan mieltään, pidätykset jatkuvat. Syyksi voi riittää se, että vuosia sitten ihminen oli mielenosoituksissa ja hänet ikuistettiin valokuvaan. Myös vääränlainen ulostulo sosiaalisessa mediassa tai Lukashenkan kannalta epäsuotuisa keskustelu työpaikalla voi johtaa vankilatuomioon.

– Valko-Venäjällä eletään nyt Stalinin aikoja, se on jo totalitaarinen maa, Niznikau sanoo.

Totalitaristisia valtioita ovat historian saatossa olleet esimerkiksi Josif Stalinin johtama Neuvostoliitto ja Adolf Hitlerin natsi-Saksa.

Totalitarismi on poliittinen järjestelmä, jossa valtio pyrkii kontrolloimaan yhteiskunnan kaikkia elämänalueita, yksilön oikeudet ovat erittäin rajoitettuja eikä sananvapautta käytännössä ole.

– Näin Valko-Venäjälle on valitettavasti käynyt ja surullisinta on se, että länsi ei enää välitä. Valko-Venäjän ihmisoikeusrikokset ovat jääneet Ukrainan sodan jalkoihin, Niznikau sanoo.

Ihmisiä pidätettiin väkivaltaisesti Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä kesällä 2020.AFP / Lehtikuva

Surullinen tulevaisuus

Valko-Venäjän rooli Ukrainan sodassa on varsin surullinen. Se on aktiivisesti mukana sodassa tarjoamalla alueitaan hyökkäysalustaksi, vaikka sen kansa vastustaa sotaa.

– Lukashenka on luonut narratiivin, jonka mukaan Valko-Venäjä ei osallistu sotaan, mikä on tietysti valhetta ja manipulointia. Mutta hän väittää henkilökohtaisesti estävänsä Valko-Venäjän osallistumisen sotaan, Nizhnikau sanoo.

Osa kansasta saattaa tutkijan mukaan jopa uskoa Lukashenkaa, koska yhteiskunta on eristetty kaikista riippumattomista tiedonlähteistä.

Nizhnikaun mukaan Valko-Venäjän tulevaisuus riippuu tällä hetkellä pitkälti siitä, miten Ukrainan sota loppuu.

– Mikäli Venäjälle jää sodan jälkeenkin resursseja kontrolloida Valko-Venäjää, tulevaisuus ei näytä kovinkaan valoisalta.