Lasse Lempainen leikkasi Eder Militaon. Real Madridin brassipelaaja joutuu jäämään jalkapallon MM-kisoista sivuun.

Brasilialainen keskuspuolustaja Eder Militao ei pysty pelaamaan kesällä käytävissä jalkapallon MM-kisoissa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Real Madridin 28-vuotias pelaaja koki piston taklauksessa viime viikon tiistaina Alavesia vastaan, ja hänet vaihdettiin kentältä avauspuoliajan lopulla.

Militao kärsi vasemman takareiden jännerepeämästä, ja Globo raportoi aiemmin, että hänet leikataan tiistaina Turussa.

Operaation suoritti ortopedi Lasse Lempainen. Hän kirjoitti Instagramissa, että nyt kova työ alkaa ja kentälle palaaminen on vasta alkua.

– Parhaalla tasollasi suoriutuminen on missiomme. Odotamme näkevämme sinut jälleen Santiago Bernabeulla – vahvempana kuin koskaan, Lempainen viestitti.

Globon mukaan Militaon odotetaan palaavan tositoimiin lokakuussa.

Militao pelasi edellisissä MM-kisoissa 2022, jolloin Brasilia putosi puolivälierissä Kroatiaa vastaan rangaistuspotkukilpailussa.

Militao on voittanut Etelä-Amerikan mestaruusturnaus Copa American Brasilian riveissä vuonna 2019. Real Madridissa mies on ollut voittamassa Espanjan liigaa kolmesti ja Mestarien liigaa kahdesti.