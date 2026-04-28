PSG ja Bayern München ovat kiskoneet villiin tapaan osumia. Niitä on kasassa jo yhdeksän.
17. minuutilla se käynnistyi – maalailu Paris Saint-Germainin ja Bayern Münchenin välisessä jalkapallon Mestarien liigan välierien avausosaottelussa Pariisissa.
Kyse oli rangaistuspotkusta. Bayernin Harry Kane hidasti hetki ennen palloa vauhtinsa ja sijoitti sen vuorenvarmasti oikeaan alakulmaan. Saksalaisjoukkue oli saanut rankkarin Willian Pachon liu'uttua Luis Diazia jaloille.
Näin Bayern München sai rangaistuspotkun ja Harry Kane iski pallon pömpeliin.
Seitsemän minuuttia myöhemmin Khvitsha Kvaratskhelia haki laukaukselle paikan ja pyssytti PSG:n tasoitusmaalin matalana oikeaan kulmaan.
