27-vuotias padelpelaaja kuoli liikenneonnettomuudessa Hondurasissa.
Argentiinasta kotoisin oleva Brayan Alexis "Tato" Torres, 27, menetti henkensä maanantaina aamuyöllä liikenneonnettomuudessa Hondurasin pääkaupungissa Tegucigalpassa, kertoo muun muassa Marca.
Padelpelaaja oli kansallisen tie- ja liikenneviraston mukaan matkustajana autossa, jota ajoi kovaa vauhtia alkoholin vaikutuksen alaisena väitetysti ollut nainen.
Kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan ja törmäsi tien laitaan pysäköidyn kuorma-auton takaosaan.
Torres jäi autoon jumiin. Palomiehet saivat hänet pois, mutta vakavia vammoja saanut pelaaja kuoli tapahtumapaikalle. Kuljettajaa syytetään kuolemantuottamuksesta.
Torres pelasi aiemmin jalkapalloa, mutta menestyi sittemmin padelin parissa. Hän voitti mestaruuksia Meksikossa ja nousi Panaman rankinglistan ykköseksi. Mies muutti viime vuonna Tegucigalpaan.