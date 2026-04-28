Maija Vilkkumaa ja hänen puolisonsa Mikko Kosonen ovat olleet 19 vuotta naimisissa.

Laulaja-lauluntekijä Maija Vilkkumaa ja hänen puolisonsa, kitaristi Mikko Kosonen avioituivat vuonna 2007. Parin 19-vuotishääpäivän kunniaksi Vilkkumaa julkaisi Instagram-seuraajilleen kuvia vuosien varrelta.

Postauksensa yhteyteen Vilkkumaa jakoi otteen Oo mun kaa -kappaleesta.

Aina päädyn sun luo

Aina tahtoisin soittaa

Mietin sua kun mä juon

Ja vaikka en joiskaan

Kaikki tääl unelmoi

Kiinni kiertoradoissaan

Ja mä tein mitä voin

Mut tää ei mene poiskaan

Oo mun kaa

Oo mun kaa

Auta hukkuvaa

Ota vierees nukkumaan

Julkaisun kommenttikenttä täyttyi nopeasti onnentoivotuksista parille.