Laulaja-lauluntekijä Maija Vilkkumaa ja hänen puolisonsa, kitaristi Mikko Kosonen avioituivat vuonna 2007. Parin 19-vuotishääpäivän kunniaksi Vilkkumaa julkaisi Instagram-seuraajilleen kuvia vuosien varrelta.
Postauksensa yhteyteen Vilkkumaa jakoi otteen Oo mun kaa -kappaleesta.
Aina päädyn sun luo
Aina tahtoisin soittaa
Mietin sua kun mä juon
Ja vaikka en joiskaan
Kaikki tääl unelmoi
Kiinni kiertoradoissaan
Ja mä tein mitä voin
Mut tää ei mene poiskaan
Oo mun kaa
Oo mun kaa
Auta hukkuvaa
Ota vierees nukkumaan
Julkaisun kommenttikenttä täyttyi nopeasti onnentoivotuksista parille.