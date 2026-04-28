Huoltovarmuuskeskus julkaisi tiistaina kuvitteellisen sotaskenaarion, josta selviää miten täysimittainen sota voisi alkaa Suomen rajojen sisäpuolella.
Kuvitellussa skenaariossa kuvataan sotilaallisen konfliktin kehittyminen vaiheittain. Se antaa yhden näkökulman sille, miten sota voisi Suomessa alkaa.
MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa näytettiin video, joka pohjautuu Huoltovarmuuskeskuksen skenaarioon sodan alkamisesta. Videon kuvitus on koottu MTV:n uutisarkistosta, eivätkä ne liity suoraan kuviteltuihin tapahtumiin.
Huoltovarmuuskeskus on halunnut painottaa, että kyseessä ei ole ennuste saatika todennäköinen skenaario. Skenaarion lähtöasetelmat ovat kuitenkin sellaiset, joita asiantuntijat ja johtavat poliitikot ovat julkisesti pitäneet todennäköisinä.
HVK:n mukaan skenaario julkaistaan nyt, koska turvallisuusympäristö on kiristynyt.