Britanniassa parlamentin alahuone on hylännyt esityksen tutkinnasta, joka liittyy pääministeri Keir Starmerin toimiin, kun hän nimitti Peter Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi.
Esitys kaatui äänin 335 – 223. Työväenpuolueella on vahva enemmistö alahuoneessa, joten esityksen kaatuminen oli odotettua.
Starmer nimitti Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi toissa vuonna, vaikka tiesi tämän ystävyyssuhteesta seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.
Lontoon poliisi pidätti Mandelsonin epäiltynä virkavirheestä helmikuussa. Pidätyksen syynä oli hänen suhteensa Epsteiniin.
Mandelsonin suhde Epsteiniin on valokeilassa poliittisessa skandaalissa, joka on johtanut vaatimuksiin Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta.
Keir Starmer (oik.) nimitti Mandelsonin suurlähettilääksi vuoden 2024 lopulla. Kuva helmikuulta 2025. Mandelson erotettiin tehtävästä 2025 syksyllä Epstein-paljastusten tultua julki.