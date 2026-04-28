Saksalainen turisti on kuollut Egyptissä käärmeenpureman jälkeen.
CNN kertoo, että 57-vuotias saksalaismies menehtyi Egyptin Hurghadassa Punaisenmeren rannalla sijaitsevassa lomakohteessa käärmeen purtua häntä.
Saksan poliisin mukaan tapaus sattui käärmeenlumoojaesityksessä aiemmin huhtikuussa.
Mies oli ollut lomamatkalla perheensä kanssa. Hotellin viihdeohjelmaan kuului näytös, jossa oli mukana kaksi käärmettä. Käärmeiden uskotaan olleen kobria.
Osana näytöstä niin kutsuttu käärmeenlumooja ripusti matelijoita yleisössä olleiden ihmisten niskaan. Yksi käärmeistä luikerteli saksalaismiehen vaatteiden sisään ja puri tätä jalkaan.
Miehellä ilmeni myöhemmin selviä myrkytysoireita, ja häntä jouduttiin elvyttämään. Hän kuoli myöhemmin läheisessä sairaalassa hoidosta huolimatta.
Miehen kuolemaan johtaneita olosuhteita tutkitaan. Viranomaisten mukaan toksikologisen tutkimuksen tuloksia odotetaan vielä.
Jopa 138 000 kuolemaa joka vuosi
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan käärmeenpuremat aiheuttavat joka vuosi noin 81 000–138 000 ihmisen kuoleman. Amputaatioon ja muihin pysyviin vammoihin purema johtaa noin kolme kertaa sitä suuremmalla määrällä ihmisiä.
Myrkkykäärmeiden puremat voivat aiheuttaa hengityksen salpaavan halvauksen, verenvuorohäiriöitä, peruuttamattomia munuaisvaurioita sekä vakavia paikallisia kudosvaurioita.
Duodecimin mukaan noin 600 maapallolla esiintyvästä noin 3 900:sta käärmelajista on myrkyllisiä. Suomessa kyy on ainoa luonnonvarainen myrkkykäärme.