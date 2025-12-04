Bloombergin mukaan asialistalla on todennäköisesti Intian suunnitelma hankkia Venäjältä hävittäjiä ja ohjuspuolustusjärjestelmä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Intiassa pääministeri Narendra Modin kutsumana.

Kreml tiedotti ennen vierailua, että Putinin ja Modin on määrä allekirjoittaa kauppasopimuksia ja keskustella Venäjän ja Intian suhteiden "kaikista kysymyksistä". Lisäksi johtajien odotetaan käsittelevän alueellisia ja kansainvälisiä asioita.

Intia kuuluu maailman suurimpiin öljyntuojiin. Yli 85 prosenttia maan käyttämästä öljystä tuodaan ulkomailta.

Aikaisemmin öljyä tuotiin pääasiassa Lähi-idästä, mutta vuodesta 2022 Intia on käyttänyt hyväksi länsimaiden pakotteita ja ostanut Venäjältä öljyä huomattavasti markkinahintoja halvemmalla.

Yhdysvallat asetti Intialle elokuussa lisätulleja, koska Intia ostaa öljyä Venäjältä.

Presidentti Donald Trump kirjoitti elokuussa ennen lisätullien asettamista omistamassaan Truth Social -palvelussa, ettei Intiassa piitata kuinka paljon ihmisiä Ukrainassa kuolee venäläisen sotakoneiston toimesta. Siksi Intian Yhdysvalloille maksamia tulleja oli Trumpin mukaan korotettava.

Bloomberg: Asialistalla mahdollisesti asehankinnat

Uutistoimisto Bloomberg uutisoi ennen vierailua, että Putin ja Modi tulevat todennäköisesti keskustelemaan Intian suunnitelmista hankkia Venäjältä hävittäjiä ja ohjuspuolustusjärjestelmä. Bloombergin tiedot perustuvat asiaa tunteviin, nimettömiin lähteisiin.