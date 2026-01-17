Valkoisen talon mukaan neuvostoon nimetään lisää jäseniä lähiviikkoina.
Valkoinen talo kertoo, että Gazan kaistaa väliaikaisesti hallinnoivan rauhanneuvoston ensimmäiset jäsenet on nimetty.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä johtaa neuvostoa.
Neuvoston muita jäseniä ovat muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Steve Witkoff, Britannian entinen pääministeri Tony Blair, Trumpin vävy Jared Kushner sekä Maailmanpankin pääjohtaja Ajay Banga.
Trump on sanonut rauhanneuvoston olevan hienoin ja arvovaltaisin ryhmä, joka on koskaan muodostettu.
Nyt nimetyistä jäsenistä ainakin Blair on kiistelty hahmo Lähi-idässä. Hän oli Britannian pääministeri vuonna 2003, kun maa osallistui Yhdysvaltain liittolaisena Irakin sotaan.
Blair perusti vuonna 2016 nimeään kantavan instituutin, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategiassa, politiikan linjauksissa ja toimeenpanossa teknologiaa hyödyntäen. Instituutissa työskentelee nykyään myös Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.).
Trumpin Gaza-suunnitelmaa arvosteltu
Valkoinen talo ilmoitti rauhanneuvoston kokoonpanosta sen jälkeen, kun Gazan siviilihallintoa tulevaisuudessa hoitavan 15-henkisen asiantuntijakomitean kokoonpanosta oli päästy sopuun.
Palestiinalaisista koostuvan komitean on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun kaistan hallinta siirtyisi kaavaillusti pois äärijärjestö Hamasilta.
Rauhanneuvoston perustaminen on osa Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Suunnitelman ensimmäisessä osassa Israel ja äärijärjestö Hamas solmivat aselevon.
Lisäksi Hamas muun muassa vapautti loput hallussaan olleet elävät panttivangit. Israel puolestaan vapautti vankiloistaan palestiinalaisia.
Yhdysvaltain mukaan Gaza-suunnitelman toinen vaihe on virallisesti alkanut, vaikka osapuolten välistä haurasta aselepoa ovat varjostaneet muun muassa vaikeudet avustuskuljetuksissa sekä aselevon rikkomiset.
Lisäksi Hamas on kieltäytynyt julkisesti sitoutumasta täyteen aseistariisuntaan, joka puolestaan on Israelin ehdoton vaatimus.
Useat asiantuntijat ovat arvostelleet Trumpin 20-kohtaista suunnitelmaa. Esimerkiksi kymmenet YK:n asiantuntijat ovat varoittaneet, että suunnitelman keskeiset kohdat ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.