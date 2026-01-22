Venäjän presidentin mukaan Grönlanti ei kuulu Venäjän intresseihin. Putin arvioi valtion omistamalle uutistoimisto RIA Novostolle myös, minkä hintaisena hän itse Grönlantia pitää.
Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Tanska on aina kohdellut Grönlantia siirtomaana ja varsin kovakouraisesti, ellei jopa julmasti, kertoo Putinin haastattelusta tanskalaislehti Jyllands-Posten.
Yllättäen Putin kommentoi haastattelussa myös Grönlannin hintaa.
Vuonna 1917 Tanska myi Yhdysvalloille Länsi-Intian saaret eli nykyiset Neitsytsaaret. Yhdysvallat maksoi niistä 25 miljoonaa dollaria.
Tämä huomioon ottaen Putin arvioi Grönlannin hinnaksi noin 170–210 miljoonaa euroa, mikä vastaa vähän yli 1,3 miljardia Tanskan kruunua.
Summaa voi pitää hyvin pienenä. Aiemmat hinta-arviot Grönlannista ovat olleet huomattavasti suurempia. Toisaalta myös turhia, sillä Grönlanti ja Tanska ovat todenneet, ettei Grönlanti ole myynnissä. Kolme lähdettä arvioi NBC:lle tiistaina, että Grönlannin ostaminen voisi maksaa Yhdysvalloille jopa 700 miljardia dollaria, joka vastaa lähes 85 prosenttia maan puolustusbudjetista.
Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan hän ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eivät keskustelleet keskiviikkona Grönlannin mahdollisesta siirtymisestä Yhdysvaltojen hallintaan.
Trumpin mukaan kaavaillussa sopimuksessa Yhdysvallat saa "kaiken haluamansa" ja sopimus olisi voimassa "ikuisesti".
Trumpilta kysyttiin, saako Yhdysvallat Grönlannin hallinnan kaavaillussa sopimuksessa.
– Se on lopullinen pitkän aikavälin suunnitelma, Trump vastasi.
Venäjä lisää toimintaa omalla arktisella alueellaan
Tanskan TV2:lle lähettämässään sähköpostissa Venäjän suurlähettiläs Vladimir Barbin toteaa, ettei Venäjällä ole suunnitelmia vallata Grönlantia voimakeinoin tai lahjonnalla.
Barbinin mukaan Venäjä kuitenkin lisää toimintaansa omalla arktisella alueellaan.
– Arktisten hankkeiden osuus Venäjän bruttokansantuotteesta kasvaa. Tämä on varma suuntaus, suurlähettiläs kirjoittaa TV2:lle.