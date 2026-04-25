Valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi sosiaalihuollon asiakasmaksukorotuksia.
Sosiaalihuollon palveluiden asiakasmaksujen korotukset kohdistettiin väestönosaan, jolla on enemmän maksuvalmiutta. Näin sanoi valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Ylen Ykkösaamussa.
Purran mukaan sosiaalihuollon asiakasmaksujen korotukset eivät kohdistu esimerkiksi pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleviin.
Hallitus päätti kehysriihessä, että terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä. Purra sanoo, että hallitus antaa raamit, mutta lopulta asiasta päätösvallassa ovat hyvinvointialueet.
Päivitys kello 13.54: Otsikko vaihdettu muodosta Purra Ylellä: Terveyskeskusmaksujen korotukset kohdistettiin heihin, joilla enemmän maksuvalmiutta muotoon Purra Ylellä: Sosiaalihuollon asiakasmaksukorotukset kohdistettiin heihin, joilla on enemmän maksuvalmiutta