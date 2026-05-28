EK esitti alun perin lisien leikkauksia, joita Orpo ei aio esittää.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin.
Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla.
Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta.
Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata.