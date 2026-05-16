Drooniuhan aikana epäselvyyttä aiheutti muun muassa se, voiko työpaikalle lähteä tai viedä lapsia kouluun.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että viranomaisten viestiä kannattaa ja täytyy noudattaa. Viranomaiset antoivat eilen aamuyöllä vaaratiedotteen ja kehottivat ihmisiä pysymään sisällä Uudellamaalla drooniuhan vuoksi.
– Jos viranomaiselta tulee turvallisuuteen liittyvä selvä viesti, niin sitä kannattaa noudattaa eikä lähteä itse soveltamaan. Varsinkin siinä uhkatilanteessa ei ole luovuudelle paikkaa, sanoi Häkkänen Ylellä.
Häkkänen sanoo, että kuntien, koulujen ja sote-alueiden täytyy kehittää täsmällisemmäksi eri ammattiryhmien drooniuhkaan liittyviä varoituksia.
– Siinä tilanteessa, kun on turvallisuusuhka päällä, tulee suoraviivainen tieto ja viesti, että pysy suojassa kotona, niin sitä pitää noudattaa, sanoo Häkkänen Ylellä.
Otsikkoa muokattu kello 11.42.