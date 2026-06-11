MTV Uutiset näyttää suorana tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan sosiaaliturvaministeri äitiysloman sijaisesta.
MTV Uutisten tietojen mukaan Karoliina Partanen (kok.) pääsee näillä näkymin sijaistamaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosta (kok.).
Kuopiolainen kansanedustaja ja varatuomari Partanen valittiin tuoreeltaan kokoomuksen varapuheenjohtajaksi.
Jos dramaattisia yllätyksiä ei tapahdu, kokoomuksen eduskuntaryhmä hyväksyy tänään hänet Grahn-Laasosen äitiysloman sijaiseksi loppuvuoden ajaksi.
Tiedotustilaisuus uudesta ministeristä alkaa eduskunnan valtiosalissa kello 15.45. Paikalla ovat kokoomuslaisista pääministeri Petteri Orpo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja valittava ministeri.