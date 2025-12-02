



Puolustusvoimat: Varusmiehen kuolemaan ei liity henkilökunnan laiminlyöntejä tai virheitä Kainuun prikaatissa liput liehuvat tänään puolitangossa eilen menehtyneen varusmiehen muistoksi. Kuvituskuva. Jaakko Stenroos/All Over Press Julkaistu 13 minuuttia sitten Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Suruliput liehuvat tänään Kainuussa varusmiehen eilisen kuoleman takia. Kuolemaan ei vaikuttanut valvonnan puute tai puolustusvoimien henkilökunnan laiminlyönti, kerrotaan Kainuun prikaatista MTV:lle. – Mikään valvova taho ei ole meidän tietojemme mukaan jättänyt tehtäväänsä hoitamatta, kertoo MTV:lle Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi. Kainuun prikaatin varusmies menehtyi maanantaiaamuna Kuhmon Vuosangassa. Alueella oli alkamassa Northern Axe 25 -taisteluharjoitus, johon osallistuu yhteensä noin 3 000 sotilasta. – Osa joukosta oli saapunut juuri alueelle, osa oli vasta siirtymässä sinne. Kyseisessä taisteluharjoituksessa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita, Vuorisalmi kertoo. Vuorisalmen mukaan varusmiehet oli tarkastettu edellisen harjoituksen jälkeen asianmukaisesti ja varmistettu, ettei heillä ole hallussaan asiaankuulumatonta materiaalia, kuten kovia ampumatarvikkeita. – Emme epäile, että tässä harjoituksessa tai edeltävässä harjoituksessa varusteiden tarkastus olisi jätetty tekemättä. Lue aiempi juttu: Varusmies kuoli harjoitusalueella Kuhmossa Ei vaaraa muille MTV:n tietojen mukaan varusmiehen kuolema oli itsemurha.





– En valitettavasti voi enkä halua kertoa, mitä on tapahtunut senkään takia, että poliisi tutkii asiaa, Vuorisalmi kommentoi.

Puolustusvoimat kuitenkin kertoo, että varusmiehen kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin vaikutti vain hän itse. Muille tilanteesta ei aiheutunut vaaraa.

– Meille tapahtumienkulku on selvillä. Harjoituksissa on sellaisia tehtäviä, joissa varusmies toimii yksinkin, Vuorisalmi muotoilee.

Hän lisää, että ampumaharjoituksissa varusmiehet ovat tiukemmassa valvonnassa kuin nyt kyseessä olleessa taisteluharjoituksessa.

Oulun poliisista kerrotaan MTV:lle, että varusmiehen kuolemaa selvitetään kuolemansyyntutkintana. Mitään rikoksia asiassa ei epäillä, ei varusmiehen itsensä tai kenenkään muun henkilön kohdalla.

– Poliisi on käynyt paikan päällä ja suorittanut paikkatutkintaa. Puolustusvoimissa käydään läpi, mitä tapahtunut, sieltä voi myöhemmin tulla tutkintapyyntöä, jos siihen on aihetta, kertoo Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen MTV:lle.

Puolustusvoimat kommentoi asiaa niukasti.

– Vaikka menehtynyttä varusmiestä epäiltäisiinkin jostakin, häntä on vaikea saattaa vastuuseen, sillä häntä ei enää ole, Vuorisalmi toteaa.

Kuolema hätkähdytti

Kainuun prikaatissa liehuvat tänään liput puolitangossa kuolleen varusmiehen muistolle. Tapahtuma on koskettanut Kainuun prikaatin varusmiehiä ja henkilökuntaa.

– Kyllä se on hätkähdyttänyt sekä muita varusmiehiä että henkilökuntaa. Mitä lähempänä ihmiset ovat olleet häntä, sitä enemmän kuolema on vaikuttanut, Vuorisalmi kertoo.

Puolustusvoimat järjesti kuolleen varusmiehen joukkueelle heti maanantaina tilanteen jälkeen purkukeskustelun maastossa. Myöhemmin paikalle saapui myös psykologisen kriisituen ammattilaisia.

– Muiden lähemmäs 3 000 sotilaan osalta harjoitus jatkui, mutta menehtyneen varusmiehen joukkue otettiin irti muista. Heille tarjottiin mahdollisuus lepoon ja huoltoon sekä kriisitukeen, Vuorisalmi kertoo.

Kriisitukea saivat paitsi varusmiehet myös henkilökunta.

– Jotkut ovat olleet enemmän järkyttyneitä ja heille on tarjottu keskusteluapua vielä erikseen ja tarjotaan jatkossakin.