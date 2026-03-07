Emil Liekari möhli oman kisansa Salpausselän sprinteissä, mutta isoimman virheen hän teki haastattelupisteellä. Liekarin on syytä paikkailla sanomisiaan, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Arvostan värikkäitä haastatteluja kenen tahansa toimittajan tavoin. Kun Emil Liekari oli saanut sprinttikarsinnassa aikasakon, joka pudotti hänet joukon hännille, median eteen asteli vihainen mies.

Liekari ei sulattanut tuomariston päätöstä ja antoi palaa. Kielenkäyttö ei ollut lauantai-iltapäivän tv-ohjelmistoon sopivaa. Eikä siinä mitään. Pettyneenä saakin päästellä höyryjä. Jos tuollainen ei harmita, on väärässä paikassa.

Mutta sitten Liekari ylitti kaikki säädyllisyyden ja hyvän maun rajat.

– Voisi vetää ittensä jojoon tohon isoon mäkeen vaikka, Liekari sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Tuoreimmat tilastot kertovat, että vuonna 2024 itsemurhan teki Suomessa 761 ihmistä. Kolme neljästä itsemurhan tehneistä oli miehiä. Äärimmäisen surullisia lukemia.

Itsemurhalla vitsailu ei ole hauskaa. Se ei ole harmitonta.

24-vuotias Liekari on maajoukkuehiihtäjä, joka on tällä kaudella murtautunut maailmancupissa kärkiviisikkoon. Haluaa Liekari sitä tai ei, hän on asemassaan myös esikuva. Siksi olikin äärimmäisen typerää ja vastuutonta vitsailla aiheesta miljoonayleisön edessä.

Sykkeiden laskettua Liekari myönsi Instagramissa, että aikasakko syntyi omasta virheestä.

– Saa peiliin itse katsoa ja oppia virheistään. Tällä tasolla ei näin pitäisi käydä.

Kunpa hän olisi kommentoinut näin myös sanomisiaan.

Ei vaadi kummempaa ihmistuntemusta todetakseen, ettei Liekari varmasti tarkoittanut kommenteillaan mitään pahaa. Ajattelemattomuutta voi kuitenkin paikkailla vielä jälkikäteen. Se olisi vastuullinen teko.