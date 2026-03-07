Emil Liekari möhli oman kisansa Salpausselän sprinteissä, mutta isoimman virheen hän teki haastattelupisteellä. Liekarin on syytä paikkailla sanomisiaan, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.
Arvostan värikkäitä haastatteluja kenen tahansa toimittajan tavoin. Kun Emil Liekari oli saanut sprinttikarsinnassa aikasakon, joka pudotti hänet joukon hännille, median eteen asteli vihainen mies.
Liekari ei sulattanut tuomariston päätöstä ja antoi palaa. Kielenkäyttö ei ollut lauantai-iltapäivän tv-ohjelmistoon sopivaa. Eikä siinä mitään. Pettyneenä saakin päästellä höyryjä. Jos tuollainen ei harmita, on väärässä paikassa.
Mutta sitten Liekari ylitti kaikki säädyllisyyden ja hyvän maun rajat.
– Voisi vetää ittensä jojoon tohon isoon mäkeen vaikka, Liekari sanoi Ylen tv-haastattelussa.
Tuoreimmat tilastot kertovat, että vuonna 2024 itsemurhan teki Suomessa 761 ihmistä. Kolme neljästä itsemurhan tehneistä oli miehiä. Äärimmäisen surullisia lukemia.
Itsemurhalla vitsailu ei ole hauskaa. Se ei ole harmitonta.
24-vuotias Liekari on maajoukkuehiihtäjä, joka on tällä kaudella murtautunut maailmancupissa kärkiviisikkoon. Haluaa Liekari sitä tai ei, hän on asemassaan myös esikuva. Siksi olikin äärimmäisen typerää ja vastuutonta vitsailla aiheesta miljoonayleisön edessä.
Sykkeiden laskettua Liekari myönsi Instagramissa, että aikasakko syntyi omasta virheestä.
– Saa peiliin itse katsoa ja oppia virheistään. Tällä tasolla ei näin pitäisi käydä.
Kunpa hän olisi kommentoinut näin myös sanomisiaan.
Ei vaadi kummempaa ihmistuntemusta todetakseen, ettei Liekari varmasti tarkoittanut kommenteillaan mitään pahaa. Ajattelemattomuutta voi kuitenkin paikkailla vielä jälkikäteen. Se olisi vastuullinen teko.
Apua on saatavilla
Tarjolla olevista palveluista esimerkiksi Mieli ry:n Kriisipuhelimeen voi soittaa itsetuhoisista ajatuksista ympäri vuorokauden numeroon 09 2525 0111. Soittaa voi myös oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystysnumeroon.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelin on auki joka päivä numerossa 116 111. Tarkemmat tiedot löytyvät järjestön verkkosivuilta. Keskusteluapua nuorille tarjoaa myös Sekasin-chat.
Hätänumeroon 112 voi soittaa, jos tarvitsee viranomaisapua esimerkiksi hengenvaarallisen tilanteen takia.