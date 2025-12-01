Kainuun prikaatin varusmies on menehtynyt tänään maanantaina aamulla Vuosangassa Kuhmossa Kainuussa.
Poliisi ja Kainuun prikaati kertovat tiedotteissaan, että Vuosangan kuolemantapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Oulun poliisilaitos tutkii tapahtumaa kuolemansyyntutkintana.
Vuosangassa on käynnissä Kainuun prikaatin taisteluharjoitus. Varusmiehen menehtymiseen johtaneet tapahtumat eivät Kainuun prikaatin mukaan aiheuttaneet vaaraa muulle harjoitusjoukolle.
Menehtyneen varusmiehen omaiset ovat saaneet tiedon tapahtumasta.
Kriisituen antaminen menehtyneen varusmiehen joukkuetovereille on aloitettu heti. Keskusteluapua on tarjolla myös muille harjoitukseen osallistuneille.
Kainuun prikaati kunnioittaa menehtyneen varusmiehen muistoa suruliputuksella huomenna tiistaina.
Kainuun prikaatin taisteluharjoitus Northern Axe 25 alkoi lauantaina ja jatkuu kuluvan viikon perjantaihin asti.
Juttua täydennetty 1.12.2025 kello 14.15.