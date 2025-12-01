Suurin osa upseereista ei muuttaisi sotilasvalaa Naton takia.

Upseeriliiton ja MTV Uutisten kyselyssä joka kolmas vastannut upseeri kannattaa sotilasvalan ja -vakuutuksen muuttamista Naton vuoksi. Muutoksen vastustajia on enemmän, noin joka toinen vastaaja.

Suomesta tuli sotilasliitto Naton jäsen 4. huhtikuuta 2023. Upseeriliiton jäsenilleen tekemässä kyselyssä kysyttiin, pitäisikö sotilasvalan ja -vakuutuksen tekstejä muuttaa siten, että niissä ilmaistaan tahto puolustaa isänmaan koskemattomuuden lisäksi myös muiden Nato-maiden koskemattomuutta.

Vastanneista upseereista noin joka kolmas eli runsaat 35 prosenttia kannattaa muutosta. Vastustajia on enemmän, noin joka toinen vastaaja eli runsaat 48 prosenttia.

Valatekstin muutoksen kannattajat perustelevat kantaansa esimerkiksi niin, että Natossa olemisen pitäisi näkyä kaikessa, ja liittoutuminen tulee huomioida teksteissä pohjaten Puolustusvoimien tehtävien täyttämiseen.

Vastustajien perusteluissa muistutetaan esimerkiksi, että valassa puhutaan tehtävän suorittamisesta jo nyt ja perustellaan, että liittolaisten puolustaminen on myös Suomen puolustamista. Osa katsoo, että muutokset eivät ole tarpeen niin kauan kuin varusmiehiä tai reserviläisiä ei pakoteta osallistumaan Naton tehtäviin. Perusteluissa muistutetaan myös, että vala on lähinnä seremoniallinen.

Sotilasvalan muuttamista koskevaan kysymykseen vastasi 1 341 Upseeriliiton jäsentä. Kysely toteutettiin 28.10.–5.11.2025.

Varusmiespalvelustaan suorittavien vannoman sotilasvalan kaava on peräisin vuodelta 1918. Sitä on muutettu aikojen kuluessa suhteellisen vähän. Tekstiä on muokattu nykysuomeksi, ja nykyisin puhutaan esimerkiksi "miehekkään" sijaan "ryhdikkäästä" käytöksestä.

Sotilasvalan ja -vakuutuksen ero on se, että valassa vannotaan Jumalan edessä ja vakuutuksessa kunnian ja omantunnon kautta.