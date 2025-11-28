Kainuun prikaatin harjoituksessa sattui vahingonlaukaus, joka suuntautui maahan.
Kuhmossa, Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella tapahtui perjantaipäivällä vahinkolaukaus kovalla ampumatarvikkeella.
Kainuun prikaatin tiedotteessa kerrotaan, että varusmiehen käyttämään PKM-konekivääriin tuli ammunnan aikana toimintahäiriö.
– Vahingonlaukaus tapahtui aseen häiriönpoiston yhteydessä.
Häiriönpoistotilanteessa aseen piippu oli suunnattu turvalliseen suuntaan, ja patruuna osui maahan.
– Aseen välittömällä vaara-alueella ei ollut muita henkilöitä eikä vahingonlaukaus aiheuttanut henkilövahinkoja, tiedotteessa kerrotaan.
Tiedotteen mukaan paikalla olleiden kuulo oli suojattu ja heillä oli yllään suojavarusteet.
Kainuun prikaati selvittää tapahtumien kulkua.