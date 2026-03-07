Lauri Haav kertoo pitävänsä taukoa tv-esiintymisistä.

Suomen musiikkialan tähdet kokoontuvat tänään Espooseen, kun vuoden 2025 Emma-palkinnot jaetaan. MTV oli paikan päällä haastattelemassa gaalavieraita.

Yksi gaalaan saapuneista tähdistä oli Lauri Haav. Haav nähtiin viime syksynä Vain elämää -ohjelmassa. Artistin mukaan nyt on aika pitää taukoa tv-hommista.

– Aina kun on tullut vastaan tämän jälkeen muita tv-juttuja, olen vähän ollut, että ei hetkeen tv:tä. Se on aika kova paikkaa, hän kuvailee.

– Teen kaiken niin täysillä. Se on henkisesti aika raskasta. Kivastihan se meni, mutta nyt on hyvä olla hetki pois tv:stä.

Hän kertoo tunteen voivan johtua hänen persoonastaan.

– Vaadin niin paljon itseltäni. Joku voisi ottaa tuon semmosena leirikouluna, että ei tässä ole niin väliä. Se on varmasti sille kevyempi.

Miten suureen suosioon noussut Haav nollaa ajatuksiaan? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!