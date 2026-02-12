Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) katsoo, että päätös sodan ajan vahvuuden nostamisesta olisi perusteltua tehdä nopeasti.

Keskustan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ehdottaa Suomen sodan ajan joukkojen vahvuuden nostamista 50 000 sotilaalla.

Lisäys nostaisi sodan ajan vahvuuden 330 000 sotilaaseen.

– Tämä edellyttää reservin järjestelyjä, materiaalihankintoja ja riittävää määrää kertausharjoituksia. Ratkaisu olisi osaltaan vahvistamassa maamme turvallisuutta ja pidäkettä. Asian suhteen olisi perusteltua tehdä päätöksiä vielä tämän vuoden aikana, sanoi Kaikkonen ulkopoliittisen Paasikivi-seuran kokouksessa.

Kaikkonen sanoo, että Suomen on syytä vahvistaa puolustuskykyä edelleen, vaikka Suomi onkin eurooppalaisessa vertailussa vahva sotilaallinen toimija.

Kaikkonen kertoo, että Venäjän voimavarat ovat olleet pitkään sidottuina Ukrainaan, mutta Venäjä on jo aloittanut uuden varustautumisen Suomen itärajan takana.

– Tähän on syytä varautua Itä-Suomessa paitsi valvonnan myös sotilaallisen läsnäolon keinoin. Elinvoimainen ja asuttu Itä-Suomi, jossa Puolustusvoimat ovat nykyistä vahvemmin läsnä, luo takeita turvallisuudelle, sanoo Kaikkonen.

Kaikkosen mukaan ilmavoimien ja merivoimien isojen investointien jälkeen on aika vahvistaa erityisesti maavoimien puolustuskykyä.

– Tämä tarkoittaa investointeja esimerkiksi joukkojen liikkuvuuteen ja drooneihin, sanoo Kaikkonen.