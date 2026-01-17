Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomella on haasteita nuorten reserviläisten määrän kanssa.

Reserviläisikä nousi vuoden vaihteessa 65 vuoteen, mikä lisää vanhempien reserviläisten määrää.

Puolustusministeri Antti Häkkäseltä (kok.) kysyttiin MTV:n Uutisextrassa, mihin iäkkäiden reserviläisten pitäisi olla valmiita.

– Jos on esimerkiksi aktiivinen reserviläinen, viisikymppinen tai kuusikymppinen jatkossa aktiivinen reserviläinen, käy vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseilla, niin silloin on tarjolla yhä enemmän myös mahdollisuuksia jatkaa sitä reserviläistoimintaa. Sen takia viesti kaikille reserviläisille onkin se, että kannattaa omien aikataulujen puitteissa tietysti pyrkiä olemaan siinä omassa arjessa aktiivinen reserviläinen, ja sitä kautta aukeaa myös mielenkiintoisia tehtäviä, sanoo Häkkänen.

Häkkänen sanoo, että esimerkiksi kertausharjoitusten määrään ei ole suunniteltu vielä mitään erityistä lisäystä myöhempiin ikäluokkiin.

Puolustusministeri arvioi, että yleisin palaute reserviläisiän nostamiseen liittyen on ollut kysymys siitä, miksi ikäraja ylipäätään on linjattu.

– Tämähän on aivan poikkeuksellista Euroopassa, että meillä on niin kova maanpuolustustahto, että ihmiset haluavat olla myöhemmälläkin iällä jonkinlaisissa tehtävissä. Vaikka ne olisivat kevyempiä tehtäviä tai erikoistehtäviä, niin ihmiset haluavat olla jollain tapaa mukana. Me pyrimme tällä mahdollistamaan sen, että varsinaisessa reservissä ollaan 65 vuotiaaksi asti, mutta vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolella saa osallistua ilman ikärajaa.

Moni nuori mies ei suorita palvelusta loppuun

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomella on sen sijaan haasteita nuorten reserviläisten määrän kanssa.

Häkkänen sanoo MTV:n Uutisextrassa, että moni nuori mies ei pysty suorittamaan asepalvelusta loppuun, ja ratkaisua etsitään nuoria naisia houkuttelemalla.

– Alkupää on meille haaste, koska nuoret miehet tällä hetkellä aika heikosti kykenevät suorittamaan (varusmiespalveluksen) loppuun. Eli meillä on 63–64 prosenttia enää koko miesikäluokasta kykenee suorittamaan loppuun ja sen takia me tehdään kahdenlaisia toimenpiteitä.

Puolustusministerin mukaan nuoria naisia kannustetaan asepalvelukseen ja miehille tarjotaan tukea.

– Kannustetaan ja houkutellaan yhä enemmän nuoria naisia, jotka on erittäin hyviä olleet asepalveluksessa. Yhteiset kutsunnat tulee, parannetaan asepalveluksen suorittamisen edellytyksiä ja olosuhteita naisille. Sitä kautta koetetaan lisätä naisten määrää siellä. Mutta sitten taas tällä miesten puolella tarjotaan yhä enemmän myös tukea, palveluja sen varusmiespalveluksen suorittamiseen, sanoo Häkkänen.

MTV:n Uutisextra MTV Katsomossa perjantaisin kello 17 ja MTV3-kanavalla perjantaisin kello 22.35 ja lauantaisin kello 19.10.