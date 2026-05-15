Presidentti Stubb kehottaa pitämään pään kylmänä ja varautumaan drooniuhkaan jatkossakin.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo MTV Uutisille olleensa jo yhteydessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa perjantain vastaisena yönä tapahtuneen droonivaaran tiimoilta.
Stubb kertoo MTV:n haastattelussa, että Suomessa on varauduttava siihen, että on hyvin todennäköistä, että vastaavia tilanteita tulee tulevaisuudessa lisää.
– Olemme jatkuvasti yhteydessä ukrainalaisiin ystäviimme.
– Tällaisessa tilanteessa kaikkien suomalaisten kannattaa pysyä rauhallisena ja olla kylmäpäisiä. Sota on tullut aika lähelle meitä, presidentti sanoo.
Presidentti Stubbin mukaan perjantain vastaisen yön tapahtumat erosivat aiemmista siinä mielessä, että drooneja ei tullut Suomen ilmatilaan.
– Saimme varoituksen, viranomaiset reagoivat siihen, tilanne otettiin haltuun.
Presidentin mukaan tilannetta seurataan, ja siitä otetaan opiksi, mikäli jotain opittavaa on.