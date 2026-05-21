MTV kysyi yli kymmeneltä eri työnantajalta, miten mahdollisiin drooniuhkatilanteisiin on valmistauduttu ja miten henkilöstöä on ohjeistettu.

Useat työnantajat ovat jo ohjeistaneet henkilöstöään siitä, miten mahdollisessa drooniuhkatilanteessa toimitaan.

MTV Uutisten kyselyyn vastanneiden toimijoiden mukaan yhteistä linjaa määrittävät pitkälti viranomaisten ohjeet, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja henkilöstön turvallisuus.

Viime perjantaina Uudellemaalle annettiin varoitus mahdollisesta drooniuhasta varhain aamulla. Vaaratiedote peruttiin noin kolme tuntia myöhemmin, eikä Suomen ilmatilassa havaittu drooneja.

Drooniuhan aikana oli epätietoisuutta siitä, toimivatko koulut, päiväkodit ja sairaanhoito normaalisti.

Vaaratiedote drooniuhasta oli voimassa noin kolme tuntia.

Koronapandemian aikana määriteltiin kriittiset alat, ja siihen kuului esimerkiksi terveydenhuolto, julkinen hallinto, logistiikka, elintarviketuotanto ja opetusala. Nämä alat olivat mukana MTV:n kyselyssä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT katsoo, että drooniuhkatilanteisiin tarvittaisiin vastaava kriittisten alojen määrittely kuin koronapandemian aikana.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää lakisääteiset palvelut myös uhkatilanteessa.

– Henkilöstön tulee tietää, mitä heiltä odotetaan, sanoo KT:n toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas.

