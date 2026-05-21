MTV kysyi yli kymmeneltä eri työnantajalta, miten mahdollisiin drooniuhkatilanteisiin on valmistauduttu ja miten henkilöstöä on ohjeistettu.
Useat työnantajat ovat jo ohjeistaneet henkilöstöään siitä, miten mahdollisessa drooniuhkatilanteessa toimitaan.
MTV Uutisten kyselyyn vastanneiden toimijoiden mukaan yhteistä linjaa määrittävät pitkälti viranomaisten ohjeet, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja henkilöstön turvallisuus.
Viime perjantaina Uudellemaalle annettiin varoitus mahdollisesta drooniuhasta varhain aamulla. Vaaratiedote peruttiin noin kolme tuntia myöhemmin, eikä Suomen ilmatilassa havaittu drooneja.
Drooniuhan aikana oli epätietoisuutta siitä, toimivatko koulut, päiväkodit ja sairaanhoito normaalisti.
Koronapandemian aikana määriteltiin kriittiset alat, ja siihen kuului esimerkiksi terveydenhuolto, julkinen hallinto, logistiikka, elintarviketuotanto ja opetusala. Nämä alat olivat mukana MTV:n kyselyssä.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT katsoo, että drooniuhkatilanteisiin tarvittaisiin vastaava kriittisten alojen määrittely kuin koronapandemian aikana.
Kunnilla ja hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää lakisääteiset palvelut myös uhkatilanteessa.
– Henkilöstön tulee tietää, mitä heiltä odotetaan, sanoo KT:n toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas.
Monet toimijat painottavat ensisijaisena ohjenuorana viranomaisohjeita.
Tarkempia sisäisiä ohjeistuksia ei avata julkisuuteen. Useilla aloilla niitä myös vielä valmistellaan.
Esimerkiksi HUS kertoo ohjeistaneensa henkilöstöään noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja olemaan yhteydessä esihenkilöihin.
– Tilannekohtainen arvio potilashoidon kannalta välttämättömästä henkilöstöstä tehdään lääketieteellisin perustein, vastaa Husin henkilöstöjohtaja Johanna Karppi.
Husin henkilöstöä on ohjeistettu asiasta ensimmäisen kerran heti viime perjantaina, ja ohjetta on tarkennettu tällä viikolla.
Terveystalo myös korostaa viranomaisohjeiden noudattamista ja kertoo tarkentavansa parhaillaan ohjeistusta poikkeustilanteisiin.
Kaupparyhmistä K- ja S-ryhmät kertovat, että ohjeina tilanteisiin toimii viranomaisten viestintä.
– Mahdollisissa poikkeustilanteissa toimimisen pohjana ovat luonnollisesti viranomaisten ohjeet ja suositukset, joiden toivomme olevan mahdollisimman selkeitä, Keskolta vastataan.
Helsingin seudun liikenne kertoo, että liikennöitsijöiden ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.
– Lähtökohtaisesti liikennettä ei keskeytetä, ellei valtakunnallinen viranomainen, esimerkiksi sisäministeriö tai Traficom, niin erikseen määrää, HSL:stä vastataan.
Lentoyhtiö Finnair kertoo, että viime viikon perjantain droonitilanteen yhteydessä henkilöstöä ohjattiin tulemaan työvuoroon vasta, kun vaaratilanne on ohi.
– Työvuorossa jo olevat ulkotiloissa työskentelevät työntekijät ohjattiin odottamaan sisätiloihin, kunnes vaaratilanne oli ohi, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.
Helsingin kaupunki vielä pohtii linjauksia liittyen koko Helsingin kaupungin henkilöstöön mutta myös esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialaan liittyen. Henkilöstöä ohjeistetaan "mahdollisimman pian".
– Seuraamme tarkoin valtakunnan tasolla käytävää keskustelua ja viranomaisten antamia ohjeita, joiden perustella tarkennamme vaara- ja poikkeustilanteissa toimimiseen liittyviä ohjeistuksiamme, kertoo Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä.
"Suhtaudutaan hyvin vakavasti"
Useat toimijat vetoavat turvallisuussyihin, kun ohjeistusten sisältöä ei kerrota tarkemmin.
Lääkeyhtiö Orion kieltäytyi avaamasta ohjeistustaan kokonaan.
Samoin Teollisuuden Voima (TVO) kertoo varautuneensa kattavasti erilaisiin turvallisuusskenaarioihin Olkiluodossa, ja he korostavat vastauksessaan viranomaisyhteistyötä.
– Olkiluodon alue on lentokieltoaluetta ja mahdollisiin droonivaroituksiin suhtaudutaan luonnollisesti hyvin vakavasti, sanoo viestintäpäällikkö Johanna Aho.
Yleisradiolla (Yle) on lakisääteinen huoltovarmuusvelvoite toimia myös poikkeusoloissa. Ylen turvallisuuspäällikkö Petri Launiainen kertoo, että viime perjantain droonihälytys oli "hyvä käytännön harjoitus".
– Jos tilanne on niin vaarallinen, että työpaikalle tuleminen todetaan mahdottomaksi, toiminta pyritään pitämään käynnissä jo työpaikalla olevien sekä etätöissä olevien henkilöiden voimin, Launiainen sanoo.
Poliisihallitus valmistelee tällä hetkellä ohjeistusta drooniuhkatilanteisiin.
– Henkilöstölle annettava konkreettinen ohjaus nimenomaan droonitilanteita tai vastaavia varten on valmisteilla. Toki poliisi, kuten muutkin viranomaiset, on varautunut erilaisiin poikkeustilanteisiin jo valmiuslain velvoitteidenkin vuoksi, kertoo Poliisihallituksen neuvottelupäällikkö Minna Gråsten.
Näin pelastustoimi ohjeistaa toimimaan drooniuhka-tilanteessa
Siirry sisätiloihin.
Jos olet sisätiloissa,
pysy sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä.
sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa huoneessa, jossa on vahvat seinät.
Jos olet kulkuneuvossa,
poistu kulkuneuvosta ja hakeudu sisätiloihin.
kulkuvälineen kuljettaja vastaa siitä, ettei pysäköity kulkuväline haittaa hälytysajoneuvoja.
Jos et pääse sisätiloihin,
etsi mahdollisimman suojainen paikka, jossa olet seinien tai muiden esteiden suojaama.
jos olet maastossa ja havaitset droonin, suojaudu mahdollisuuksien mukaan maanpinnan alapuolelle, esimerkiksi ojaan tai kuoppaan.
Ulkona liikkuminen vaaratiedotteessa mainitulla alueella voi olla vaarallista, joten on tärkeää välttää ulkona liikkumista ja suojautua sisätiloihin. Vaaratiedote on voimassa mahdollisimman lyhyen aikaa, jotta siitä aiheutuvat haitat yhteiskunnalle pysyvät mahdollisimman pieninä.
Jos työskentelet yhteiskunnan kannalta kriittisessä tehtävässä ja sinun pitää siirtyä töihin, noudata työnantajasi ohjetta ja järjestelyjä. Selvitä työnantajaltasi, kuinka työpaikallasi toimitaan vaaratilanteessa.