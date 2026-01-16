Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu kesken istuntotauon alkuviikosta käsittelemään muun muassa Grönlannin sotaharjoituksia.
Asiasta kertoo valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) STT:lle. Kokoukseen osallistuu myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Asialistalla on muitakin ajankohtaisia aiheita, kuten uutenavuotena Suomenlahdella vaurioitunut tietoliikennekaapeli.
Autton mukaan meneillään on monia kehityskulkuja, joilla voi olla vaikutuksia myös Suomen näkökulmasta. Siksi on tärkeää, että puolustusvaliokunta päivittää tietonsa.