Alkoholistimiehen kanssa eläneen Katin elämä oli jatkuvaa stressitilassa ja pelossa elämistä.

Kati Kuuselan mies oli ollut kaksi vuotta juomatta, mutta pääsiäisenä vuonna 2024 Kati huomasi, että alkoholi oli taas mukana kuvioissa.

– Lopulta hän menehtyi siihen hyvin nopeasti. Juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona löysin hänet menehtyneenä.

Huomenta Suomessa vieraillut Kati kertoi miettineensä tapahtuneen jälkeen, olisiko hän voinut tehdä jotain.

– Nyt ajattelen, että elän paremmin, kun pidän ne rajat, jotka olin itselleni oman toipumispolun aikana asettanut. Minä en ole se ihminen, joka hänet voi pelastaa tai tuota sairautta voittaa.

Mies oli saanut hoitoa alkoholismiin, ja hän tiesi olevansa alkoholisti.

"Aika harva uskaltaa puuttua"

Katilla on kuusi lasta, joista kuopus on yhteinen menehtyneen miehen kanssa. Hän myöntää koko perheen kärsineen miehen juomisesta.

– Kaikki ovat saaneet osumaa. Pitkään on jouduttu käymään läpi asioita. Kun yksi sairastaa, niin vähintään viisi ottaa siinä osumaa.

Siitä Kati on kuitenkin iloinen, että kuopuksella, joka oli 4-vuotias isän kuollessa, on vain muistoja selvästä isästä.

– Hänestä on jäänyt paljon hyviäkin muistoja.

Katin mukaan mies oli ajanut humalassa, kun lapsia oli ollut kyydissä. Myös väkivaltaa oli ollut.

– Elämä on ollut jatkuvaa stressitilassa ja pelossa elämistä. Mutta sillä hetkellä tilanne on se, että tämä on minun elämää, ja kaikesta epänormaalista tulee normaalia.

Myös lähipiiri huomasi perheen vaikean tilanteen.

– Sairaus on kuitenkin sellainen, että aika harva siihen uskaltaa puuttua tai kysyä. Korkea on myös kynnys pyytää apua, että kulissit pysyvät kunnossa.

Kati sanoo, että hänelle ehdoton apu on ollut vertaistukiryhmät.

– Myös se, että olen itse alkanut puhumaan tästä. Ymmärrystä löytyy, niin moni on kokenut saman. Koen, että tämänkin sairauden ympärillä rehellinen ja avoin puhe auttaa meitä sairauden koskettaneita eteenpäin.

