Johanna Aatsalo oli seitsemän vuotta suhteessa alkoholistin kanssa. Lopulta mittari tuli täyteen.

2 784 päivää. Niin kauan toimittaja ja kirjailija Johanna Aatsalo oli parisuhteessa alkoholistin kanssa.

– Se on rankkaa, koskettavaa ja valtavan henkilökohtaista, Aatsalo sanoo Huomenta Suomessa.

Aatsalo kirjoitti kokemastaan kyseistä numerosarjaa nimenään kantavan kirjan (WSOY, 2025). Teos toimii vertaistukena muille.

"Väliin mahtui pitkiä, hyviä jaksoja"

2 784 päivästä muodostuu seitsemän vuoden aika. Se on pitkään.

– Siellä oli paljon toivoa. Väliin mahtui pitkiä, hyviä jaksoja, jolloin saatiin elää hyvää elämää, Aatsalo kuvaa.

Kumppani yritti saada ongelman hallintaan: hän esimerkiksi kävi usein päihdehoitolaitoksissa. Toivo leimahti vuosien varrella aina uudelleen.

Juomisputket eivät kuitenkaan katkenneet, ja hiljalleen ne myös pidentyivät. Mukaan tuli salailua.

Alussa rakkauden ruusunpunaiset lasit hämärsivät ongelmaa. Esimerkiksi lomamatkalla Aatsalo ajoi, koska kumppani oli menettänyt korttinsa; matkalla pysähdyttiin ostamaan alkoholia.

– Silloin en oikeastaan vielä ymmärtänyt, millaisesta sairaudesta on kyse. Ajattelin, että minä järjestän asiat niin, että hän saa asianmukaista hoitoa, voi toipua, ja sitten jatkamme tätä ihanaa elämäämme. Se oli näitä rakastumisen alkuvaiheita, Aatsalo kuvaa.

"Halusin olla ihan varma siitä, että olen kääntynyt itsenikin suhteen kaikki kivet"

Useistakaan hoidoista huolimatta tilanne ei vuosien aikana muuttunut.

– Usein voi käydä niin, että alkaa säätämään hoitoa omien tarpeiden ja mielihalujen mukaan. Tulee työkiireitä, muita kiireitä. On aika rankkaa ja vaivalloista istua ryhmissä ja hoitaa itseään, Aatsalo kuvaa.

– Kun hoitoa alkaa säätää omien tarpeidensa mukaan, on aika varmaa, että se hoito ei myöskään onnistu.

Lopulta hoitojaksoja oli kertynyt jo monia, mutta retkahduksia tuli silti aina uusia. Aatsalo oli jutellut vertaistuessa ihmisten kanssa. Hän ymmärsi alkoholismia sairautena.

– Pitää olla itse myös valmis irtautumaan. Jos irtaudut liian aikaisin ja ikään kuin liian äkkinäisesti, voi joutua sellaiseen limboon, että palaatte yhteen yhä uudelleen ja uudelleen ja ongelmat eivät poistu, Aatsalo sanoo.

– Halusin olla ihan varma siitä, että olen kääntynyt itsenikin suhteen kaikki kivet, yrittänyt auttaa niin paljon kuin voin. Ymmärsin, mistä sairaudessa on kyse. Sitten mittari vain tuli täyteen.

