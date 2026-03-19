Tiistain Mestarien liigan ottelussa Real Madridin maalilta pois vaihdettu Thibaut Courtois on loukkaantunut.
Seura tiedotti tähtimaalivahdin kärsivän reisilihaksen vammasta. Vamma saattaa vaatia viikkojen kuntoutuksen.
33-vuotias Courtois on joukkueelleen äärimmäisen tärkeä palanen ja täysin selkeä ykkösmaalivahti.
Courtoisin tilalle toisessa neljännesvälierässä vaihdettu ukrainalaisvahti Andri Lunin oli pelannut tämän vuoden puolella vain yhden ottelun ennen tiistaita.
Real Madridilla on edessään paitsi Mestarien liigan puolivälierät myös Madridin paikallisottelu Espanjan La Ligassa.
