Norjassa on vapautettu kolme ihmistä, joilla epäillään olevan osuutta pommin räjäyttämiseen Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla Oslossa 8. maaliskuuta.

Poliisi on epäillyt räjäyttämisestä kolmea veljestä ja heidän äitiään. Kaikki neljä pidätettiin 13. maaliskuuta.

Yksi veljeksistä on myöntänyt vieneensä pommin suurlähetystön sisäänkäynnin eteen. Muut teosta epäillyt ovat kiistäneet osallisuutensa tekoon.

Kaikki kolme veljestä ovat iältään parikymppisiä, ja heillä on juuret Irakissa. Poliisi on tehnyt veljesten asuntoon useita etsintöjä.

Pommi räjähti noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel olivat aloittaneet sodan Irania vastaan. Iran ja Irak ovat naapurivaltioita.