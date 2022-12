Ensimmäinen joulu selvin päin: Noora, 30, viilteli mattoveitsellä reitensä auki ja sammui – nyt hän on ollut puoli vuotta raittiina, eikä aio palata entiseen

Alkoholieuforia jo 13-vuotiaana

Nyt raittiina Noora on ymmärtänyt, että perhe yritti auttaa häntä jo nuorena, vaikka hän itse yritti pitkään verhoilla ongelmansa perheensä syyksi.

Arjesta selviytymisen palkintona viikonloppu

– Selitin juomista sillä, että se on tapani rentoutua. Pystyin juomaan yllättävän suuria määriä.

Itsemurhalla uhkailuja laskuhumalassa

Nyt selvänä Noora ei osaa edes kuvitella, kuinka raskasta jatkuvassa pelossa eläminen on ollut hänen puolisolleen.

"En ole alkoholisti" – pakokauhu iski matkalla hoitoon

En tiedä, mitä haen tällä viestillä, mutta luulen, että mulla on ongelmia alkoholin kanssa, Noora kirjoitti ryhmän ylläpitäjälle Christer Schoultzille.

Vastaus tuli vielä samana päivänä ja he alkoivat pitää tiivistä yhteyttä. Noora kuvailee vertaistukea korvaamattomaksi.

Christer on itsekin entinen alkoholisti ja menestynyt liikemies, joka pystyi peittämään alkoholisminsa vuosia ennen kuin vaimo antoi kaksi vaihtoehtoa: ovi tai päihdekuntoutus.

Nyt hän puhuu opiskelijoille, päihdealan ammattilaisille ja syrjäytyneille omasta toipumiskokemuksestaan. Facebook-ryhmä on kasvanut reilussa vuodessa yli 6 500 jäsenen kokoiseksi, ja Christer saa sitä kautta runsaasti yhteydenottoja.

Alkoholisteilla on tapana vähätellä sairauttaan krapulapäivistä selvittyään. Kun Noora alkoi vähätellä ongelmaansa, hän kertoi asiasta Christerille, eikä tarttunut pulloon. Christer kannusti Nooraa lähtemään Minnesota-hoitoon.

"Olen oikeasti jollekin tärkeä"

Noora pitää hoitojakson sisältämää läheistapaamista silmiä avaavana kokemuksena. Päivän aikana puoliso kertoi Nooralle omat ajatuksensa siitä, miten sairaus on häntä satuttanut.

Nooran hoitojakso kesti 31 päivää. Keskusteluyhteys puolisoon on säilynyt hyvänä hoitojen jälkeenkin. Myöhemmin puoliso on kertonut Nooralle, kuinka helpottavaa on, ettei töissä tarvitse pelätä, löytääkö kotiin tullessaan menehtyneen puolison.