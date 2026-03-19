Qatarin Energiaministerin mukaan hyökkäykset pienentävät vientikapasiteettia noin 17 prosenttia.
Energiaministeri sanoo, että maan energiainfrastruktuuriin kohdistuneet iskut heikentävät nesteytetyn maakaasun eli LNG:n vientikapasiteettia merkittävästi ja aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä.
Torstaina Qatar ilmoitti maailman suurimman LNG:n tuotantolaitoksen alueen kärsineen laajoja vaurioita Iranin iskuissa.
Ministeri arvioi, että LNG-laitoksiin kohdistuneiden vaurioiden korjaamisessa tulee kestämään kolmesta viiteen vuotta.
Qatar kuuluu maailman suurimpiin LNG:n viejiin.