Unkari on antanut turvapaikan entiselle puolalaisministerille.
Puolan entinen oikeusministeri Zbigniew Ziobro kertoo viestipalvelu X:ssä ottaneensa vastaan turvapaikan Unkarista. Puolassa julkisten varojen väärinkäytöstä rikossyytteessä oleva ex-ministeri kertoo joutuneensa poliittisen vainon kohteeksi kotimaassaan.
Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vahvistaa nimiä mainitsematta maan myöntäneen turvapaikkoja tai pakolaisaseman Puolassa vainotuille henkilöille.
Ziobro toimi Puolan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen hallituksen oikeusministerinä vuosina 2015–23. Puolan parlamentti antoi hyväksyntänsä Ziobron pidättämiselle viime marraskuussa poistamalla hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa.
Ziobroa syytetään rikosten uhreille tarkoitettujen varojen käytöstä israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman hankintaan. Häntä uhkaa Puolassa enimmillään jopa 26 vuoden vankeustuomio.
Ziobron mielestä kyseessä on pääministeri Donald Tuskin aloittama poliittinen ajojahti konservatiivista oppositiota vastaan.
Ziobron ministeriaikainen avustaja Marcin Romanowski on jo aiemmin saanut poliittisen turvapaikan Unkarista. Hän oleskelee siellä Puolan antamasta eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä huolimatta.