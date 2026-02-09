Venäjä syyttää perjantaisesta kenraaliluutnantin ampumisesta Ukrainan ja Puolan tiedustelupalveluja.
Venäjän mukaan viime viikolla Moskovassa venäläiskenraalia ampunut epäilty toimi Ukrainan käskystä ja palkkiota vastaan.
Venäjän mukaan kenraali Vladimir Aleksejeviä ampunut mies väijyi tätä asuinrakennuksen rappukäytävässä ennen ampumista. Kun kenraali oli astunut rappuun, epäilty ampui tätä neljä kertaa, FSB sanoi.
Aleksejev on sairaalassa ja hänen tilansa on edelleen kriittinen, valtionmediat uutisoivat.
0:26Ampuminen tapahtui perjantaina Moskovan luoteisosassa. Video näyttää paikan ampumisen jälkeen.
Turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan ampuja toimi kahden apurin kanssa.