Linnan juhlissa nähtiin tänä vuonna useita näyttäviä asuja. Katso tästä illan upeimmat asut.
Linnan juhlissa nähtiin tänä iltana toinen toistaan upeampia asuja. Tältä Linnan juhlien 2025 pukuloisto näytti.
Helsinki Mission ohjelmavastaava Silva Simojoki edusti oranssissa röyhelömekossa.Lehtikuva
Salibandypelaaja Nico Salon puoliso Janniina Salon tylliunelma käänsi katseita.Lehtikuva
Jasmine Pajari häikäisi punaisella unelmallaan.All Over Press
Sanna Marin asteli Linnaan hopeisessa luomuksessa.Lehtikuva
Niin ikään Suzanne Innes-Stubbin yllä nähtiin hopeinen iltapuku.Lehtikuva
Näyttelijä Pirjo Lonkan iltapuku oli mustavalkoinen kukkaluomus. Hän saapui Linnaan näyttelijäpuolisonsa Jani Volasen kanssa.Lehtikuva
Haloo Helsinki -yhtyeen Elli Haloo edusti mustavalkoisessa asussa viimeisillään raskaana.Lehtikuva
Robin Packalen saapui Linnan juhliin ensimmäistä kertaa kihlattunsa Aura Ansaharjun kanssa, joka oli sonnustautunut vaaleansiniseen asuun.Lehtikuva
Muusikko Reeta Vestmanin yllä nähtiin upean värikäs kukkailtapuku. Hän saapui Linnaan puolisonsa Heikki Vestmanin kanssa.Lehtikuva
Erika Vikman säväytti korsettiasussaan.All Over Press
Katariina Räikkönen nähtiin upeassa vihreässä puvussa.Lehtikuva