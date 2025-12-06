Suzanne Innes-Stubbin Linnan juhlien puku on Kaisa Turusen käsialaa.
Presidentti Alexander Stubbin puoliso rouva Suzanne Innes-Stubb edustaa tänä vuonna Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla pukusuunnittelija Kaisa Turusen luomassa hopeanharmaan värisessä asussa, jossa on pitkä laahus ja elegantit leikkaukset.
Presidenttipari MTV Uutisten haastattelussa.
Innes-Stubbin asun kruunaavat hillityt korut sekä taakse nutturalle laitetut hiukset.
Tänä vuonna presidenttipari järjestää Linnan juhlat toistamiseen. Juhlavastaanoton teema tänä vuonna on juhlistaa koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana.
Suzanne Innes-Stubbin Linnan juhlien puku on Kaisa Turusen käsialaa.All Over Press