Helsingin yliopiston professori ja maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Veli-Pekka Tynkkynen arvioi MTV:n haastattelussa, että tämänhetkiseen geopoliittiseen tilanteeseen tulisi jo herätä Euroopassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ulkopolitiikka on professorin mukaan osoittanut, ettei paluuta aiempaan enää ole.
– Yhdysvalloissa ei ole paluuta sellaiseen politiikkaan, joka on Nato-myönteistä tai Eurooppaa tukevaa, huolimatta siitä, mitä Trumpin jälkeen tulee, MTV Uutiset Livessä vieraillut Tynkkynen sanoo.
Yhdysvaltain tavoittelema Grönlanti sekä toimet Venezuelassa ovat merkkejä siitä, että tilanne on kokonaisuudessaan vakava.
– Uskon, että tilanne on muuttunut jo. Se, että Yhdysvallat uhkaa toista Nato-maata alueen haltuunotolla, on merkki siitä, että Euroopassa pitäisi hälytyskellot soida.
Professorin mukaan Euroopan tulisi rakentaa omaa kyvykkyyttään puolustaa aluettaan.
– Euroopan oma ydinasearsenaali ei riitä, ainakaan vielä toistaiseksi, esimerkiksi Venäjän uhkaa vastaan.
Grönlannin raaka-aineet kiinnostavat
Australialainen kaivosyhtiö Energy Transition Minerals on arvioinut, että Grönlannissa on yksi maailman suurimmista uraanin ja harvinaisten maametallien esiintymistä.