– Euroopan oma ydinasearsenaali ei riitä, ainakaan vielä toistaiseksi, esimerkiksi Venäjän uhkaa vastaan.

– Yhdysvalloissa ei ole paluuta sellaiseen politiikkaan, joka on Nato-myönteistä tai Eurooppaa tukevaa, huolimatta siitä, mitä Trumpin jälkeen tulee, MTV Uutiset Livessä vieraillut Tynkkynen sanoo.

– Grönlanti on tärkeä paikka maailmassa. Siellä on Kiinan jälkeen suurimmat harvinaisten maametallien esiintymät, Tynkkynen sanoo.

Yhdysvaltain asema suurvaltana ilman globaalisti tärkeitä raaka-aineita pelikentällä, jossa Kiina dominoi maailmanmarkkinoita, ei ole paras mahdollinen. On arvioitu, että Kiinan osuus jalostuksen osalta on jopa 90 prosenttia ja louhinnan puolestaan 70.

Lainsäädäntö estää raaka-aineiden käytön

– Se antaa lisäyllykkeen Trumpille sanomaan, että te ette hyödynnä resursseja ja me tulemme paikalle ja nostamme ne maasta. Tässäkin mielessä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka kiertyy uudella tavalla geopoliittiseksi kysymykseksi.