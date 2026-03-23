Jos Yhdysvallat iskee Iranin sähköverkkoon, Iran kostaa iskemällä Persianlahden suolanpoistolaitoksiin.
Iran uhkaa iskeä Persianlahden vesi- ja energialaitoksiin ja erityisesti laitoksiin, jossa vedestä poistetaan suolaa, mikäli Iranin sähköverkkoon hyökätään.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lauantaina, että Yhdysvallat iskee Iranin sähköverkkoon, ellei Iran avaa 48 tunnissa Hormuzinsalmea täydellisesti. Takaraja umpeutuu maanantai-illalla kello 23.45.
Iranin uhkaus laajentaisi alueella käytävän sodan välittömämpään muotoon, siis juomaveden saantiin, kirjoittaa intialaisen Bhaskar-median englanninkielinen sivusto.
Isku Persianlahden vesi- ja energialaitoksiin tarkoittaisi laajoja sähkökatkoja ja käytännössä juomakelvotonta vettä. Vesipulasta kärsivä alue on riippuvainen juomaveteen tehtävästä suolan poistosta.
Alueella toimii yli 400 suolanpoistolaitosta ja valtaosa alueen suolattomasta vedestä tulee vain 56 laitoksesta, kirjoittavat yhdysvaltalainen ajatushautomo Atlantic Council sekä Bhaskar.
Jos Iran onnistuisi tuhoamaan Persianlahden suolanpoistolaitokset tai -laitoksia, seuraukset voisivat olla tuhoisat.
Vaikutukset näkyisivät ajatushautomon mukaan oikeastaan kaikessa alueella: ei olisi suolatonta vettä julkisille laitoksille, yrityksille, maataloudelle sekä tietenkään tavallisille ihmisille.
Alueella asuu noin sata miljoonaa ihmistä.
Ajatushautomon mukaan suolanpoistoinfrastruktuuri on sidoksissa myös alueen sähköverkkoihin, mikä tarkoittaisi samalla sähkökatkoja ja mahdollisesti massiivisia evakuointeja.
Myös Iran on riippuvainen suolan poistosta, joskaan ajatushautomon mukaan ei niin riippuvainen kuin alueen muut maat.