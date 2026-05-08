Anna Nicole Smithin tytär Dannielynn Bikhead uudisti tyylinsä.

Edesmenneen Playboy-tähti Anna Nicole Smithin tytär Dannielynn Bikhead on totuttu vuosittain näkemään Kentucky Derby -tapahtumassa. Tänäkin vuonna hän osallistui tapahtuman gaalaillalliselle yhdessä isänsä Larry Bikheadin kanssa.

Tällä kertaa Dannielynn edusti täysin uudessa tyylissä. Larry kuvailee tyyliä "goth-rockiksi". Hiukset oli pätkäisty pixie cut -malliin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Dannielynn ja hänen isänsä Larry Birkhead vuonna 2023./All Over Press

Dannielynn on edesmenneen Playboy-supertähden Anna Nicole Smithin tytär. Smith kuoli vuonna 2007 lääkkeiden yliannostukseen, vain viisi kuukautta tyttärensä syntymän jälkeen. Smith esiintyi useissa mainoskampanjoissa, Playboyssa, sekä elokuvissa. Uransa alussa Smith ilmoitti aikovansa olla seuraava Marilyn Monroe.