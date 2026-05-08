– Olen huomannut, että ihmiset, jotka kärsivät siitä, että heidän kehonsa tai ulkonäkönsä eivät sovi nykyiseen ihanteeseen ja muottiin, kokevat selfien ottamisessa vapauttavuutta.
– Välillä ja varsinkin alussa, se voi olla tosi vaikeaa, koska siinä joutuu kohdanneeksi hyvinkin vaikeita tunteita, joita omaan kehoon ja ulkomuotoon voi liittyä. Monet ovat kuitenkin korostaneet sitä, että on ollut tosi hyvä asia, että he ovat siihen ryhtyneet. He ovat päässeet eteenpäin. Eivät välttämättä täydelliseen itsensä rakastamiseen, mutta jo se, että pystyy katsomaan itseään peilistä tai selfietä kamerasta, on ollut tärkeää.
Tutkija ajattelee itsensä kuvaamisen liittyvän ihmisyyteen laajemminkin.
– Se on semmoista, mitä ihmiset ovat oikeastaan ihan aina tehneet. Ja nyt yhä enemmän ihan meidän kaikkien, varsinkin jos ajatellaan hyvin digitalisoitunutta maata kuin Suomi, on mahdollista ottaa kuvia itsestä ja kertoa itsestä tällä tavalla.
Myös urheilijat harrastavat selfieitä. Englannin Ellie Kildunne otti kuvan faniensa kanssa naisten Englannin ja Walesin välisen naisten Six Nations ‑rugbyottelun jälkeen Ashton Gatella Bristolissa./All Over Press
Sosiaalisessa mediassa algoritmit vaikuttavat siihen, mitä kuvia pidetään hyvin ja mitä ei.
Hynä-Granberg korostaa sitä, että jos haluaa kuvata itseään kehoaktiivisessa, itsensä tarkastelun merkityksessä, kuvia ei välttämättä edes jaeta mihinkään.
– Mutta jos puhutaan selfieistä sosiaalisen median alustoilla, totta kai on tärkeää pohtia myös sitä, miten algoritmit vaikuttavat erilaisten ja eri kokoisten kehojen näkyvyyteen. Tästä on tehty paljon tutkimusta ja algoritmit kyllä pyrkivät nostamaan esille normatiivisiin ihanteisiin meneviä kehoja ja ulkomuotoja.
– Ja sitten taas toisaalta, mikä myös on otettava huomioon sosiaalisessa mediassa, myös erityyppisiin kehoihin kohdistuva vihapuhe on siellä valitettavan yleistä.
Ammattikuvaaja kertoo, kuinka otetaan täydellinen selfie. Juttu jatkuu videon alla.
2:12Valokuvaaja Juuli Rönkä sanoo valaistuksen ja kuvakulman vaikuttavan paljon selfien lopputulokseen. Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Inka Korhonen asettui kameran eteen.
Kannattaa kokeilla!
Hynä-Granberg kertoo puhuneensa omassa tutkimuksessaan siitä, miten selfieitä voisi käyttää myös mediakasvatuksen työkaluna.
– Eli ajattelen, että kun me otetaan selfieitä, ehkä vähän myös leikkimielisesti kokeillaan ja katsellaan, miten niitä voi muokata, mitä filtterit tekevät meidän kuvillemme. Samalla meidän mediakriittinen silmämme kehittyy. Eli opitaan muidenkin kuvissa havaitsemaan tämmöisiä asioita.
– Jos taas puhutaan opettajista, nuorten kanssa työskentelevistä kasvattajista, minun mielestäni on tärkeätä, että myös he laittavat itsensä alttiiksi ja kokeilevat selfieiden ottoa. Silloin pääsee käsiksi siihen, miksi se monien mielestä on mukavaa, mikä siinä on hauskaa, miksi ihmiset sitä tekee. Eli kannustan kyllä kaikkia kasvattajia kokeilemaan.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.