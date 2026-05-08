



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tutkija: Selfie ei ole narsismia | MTV Uutiset

Hävettääkö selfien ottaminen? Ei kannattaisi – tutkija selittää, miksi 10:44 Katso Turun yliopiston mediatutkijan Kaisu Hynä-Granbergin koko haastattelu videolta! Julkaistu 08.05.2026 18:53 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Selfiet voivat toimia itseilmaisun ja voimaantumisen välineenä, sanoo Turun yliopiston mediatutkija Kaisu Hynä Granberg. Selfieiden ottamiseen liitetään usein ulkonäkökeskeisyys ja itserakkaus, mutta tutkimus ei tue käsitystä. Turun yliopiston mediatutkijan Kaisu Hynä-Granbergin mukaan selfiet voivat auttaa ihmistä hyväksymään oman kehonsa, ilmaisemaan identiteettiään ja kehittämään kriittistä medialukutaitoa. Keino toimii hänen mukaansa myös lapsilla ja nuorilla. Lue myös: Uskomaton näky! Theresa nappasi poikkeuksellisen kuvan ajaessaan kohti kotia Aihe löytyi sivujuonteena Selfiet valikoituivat Hynä-Granbergin jatkotutkimuksen aiheeksi väitöskirjan sivujuonteena. Hynä-Granberg teki väitöskirjansa kehopositiivisuusliikkeestä suomalaisessa sosiaalisessa mediassa. Hän kertoo olleensa kiinnostunut erityisesti siitä, miten somessa nähdyt ja sinne tuotetut kuvat vaikuttavat median käyttäjien kehoihin ihan konkreettisesti. – Huomasin, että kehoaktivistisessa liikehdinnässä selfieitä pidetään tosi tärkeinä. Monet haluaisivat nähdä mediassa itsensä näköisiä ihmisiä, hän kertoi Huomenta Suomessa. Hynä-Granbergin mukaan selfiet ovat aina myös viestejä jostakin.

– Eli kun jaetaan selfie, halutaan ehkä kertoa, minkälainen ihminen olen, minkälaisiin porukoihin kuulun, mitä ajattelen asioista.

Lue myös: Mustakarhu on ottanut itsestään jo 400 selfietä kansallispuistossa

Selfie voi vapauttaa

Tutkija kannustaa kuvaamaan itseään.

– Olen huomannut, että ihmiset, jotka kärsivät siitä, että heidän kehonsa tai ulkonäkönsä eivät sovi nykyiseen ihanteeseen ja muottiin, kokevat selfien ottamisessa vapauttavuutta.

– Välillä ja varsinkin alussa, se voi olla tosi vaikeaa, koska siinä joutuu kohdanneeksi hyvinkin vaikeita tunteita, joita omaan kehoon ja ulkomuotoon voi liittyä. Monet ovat kuitenkin korostaneet sitä, että on ollut tosi hyvä asia, että he ovat siihen ryhtyneet. He ovat päässeet eteenpäin. Eivät välttämättä täydelliseen itsensä rakastamiseen, mutta jo se, että pystyy katsomaan itseään peilistä tai selfietä kamerasta, on ollut tärkeää.

Tutkija ajattelee itsensä kuvaamisen liittyvän ihmisyyteen laajemminkin.

– Se on semmoista, mitä ihmiset ovat oikeastaan ihan aina tehneet. Ja nyt yhä enemmän ihan meidän kaikkien, varsinkin jos ajatellaan hyvin digitalisoitunutta maata kuin Suomi, on mahdollista ottaa kuvia itsestä ja kertoa itsestä tällä tavalla.

Myös urheilijat harrastavat selfieitä. Englannin Ellie Kildunne otti kuvan faniensa kanssa naisten Englannin ja Walesin välisen naisten Six Nations ‑rugbyottelun jälkeen Ashton Gatella Bristolissa./All Over Press

Mikä on hyvä kuva?

Sosiaalisessa mediassa algoritmit vaikuttavat siihen, mitä kuvia pidetään hyvin ja mitä ei.

Hynä-Granberg korostaa sitä, että jos haluaa kuvata itseään kehoaktiivisessa, itsensä tarkastelun merkityksessä, kuvia ei välttämättä edes jaeta mihinkään.

– Mutta jos puhutaan selfieistä sosiaalisen median alustoilla, totta kai on tärkeää pohtia myös sitä, miten algoritmit vaikuttavat erilaisten ja eri kokoisten kehojen näkyvyyteen. Tästä on tehty paljon tutkimusta ja algoritmit kyllä pyrkivät nostamaan esille normatiivisiin ihanteisiin meneviä kehoja ja ulkomuotoja.

– Ja sitten taas toisaalta, mikä myös on otettava huomioon sosiaalisessa mediassa, myös erityyppisiin kehoihin kohdistuva vihapuhe on siellä valitettavan yleistä.

Ammattikuvaaja kertoo, kuinka otetaan täydellinen selfie. Juttu jatkuu videon alla.

2:12 Valokuvaaja Juuli Rönkä sanoo valaistuksen ja kuvakulman vaikuttavan paljon selfien lopputulokseen. Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Inka Korhonen asettui kameran eteen.

Kannattaa kokeilla!

Hynä-Granberg kertoo puhuneensa omassa tutkimuksessaan siitä, miten selfieitä voisi käyttää myös mediakasvatuksen työkaluna.

– Eli ajattelen, että kun me otetaan selfieitä, ehkä vähän myös leikkimielisesti kokeillaan ja katsellaan, miten niitä voi muokata, mitä filtterit tekevät meidän kuvillemme. Samalla meidän mediakriittinen silmämme kehittyy. Eli opitaan muidenkin kuvissa havaitsemaan tämmöisiä asioita.

– Jos taas puhutaan opettajista, nuorten kanssa työskentelevistä kasvattajista, minun mielestäni on tärkeätä, että myös he laittavat itsensä alttiiksi ja kokeilevat selfieiden ottoa. Silloin pääsee käsiksi siihen, miksi se monien mielestä on mukavaa, mikä siinä on hauskaa, miksi ihmiset sitä tekee. Eli kannustan kyllä kaikkia kasvattajia kokeilemaan.

Lue myös: