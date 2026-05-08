Joni Tuulolalta hoituu sekä pelaaminen että sanailu.
MTV:n liveseuranta SM-liigan neljännestä finaalista
Kun jääkiekon SM-liigan neljättä loppuottelua oli takana reilut kahdeksan minuuttia, Joni Tuulola kihautti Tapparan 1–0-vierasjohtoon KooKoota vastaan Kasper Simontaipaleen unelmasyötöstä.
MTV Urheilun selostaja Sebastian Waheeb kehaisi Tuulolan olleen tänä keväänä "todellinen Tapparan ykköshärkä". Waheeb muistutti puolustajan olleen välieristä lähtien Tapparan tehokkain pelaaja.
Tuulola oli raikkaalla jalalla myös maalin jälkeisessä haastattelussa, jota teki kaukalon laidalta MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik.
– "Kassu" Simontaipaleelta ihan älytön silmä takatolpille, ja siitä patjan yli, ei siinä muuta, peluri kommentoi maaliaan.
Liivik uteli Tuulolalta myös kommenttia Finlandiaan, jonka Sakari "Sakke" Kuosmanen oli laulamassa ottelun alla.
– Se lähtee aina myös karaokekopissa, Tuulola heitti.
Liivik nauroi.
Voit katsoa maalin ja haastattelun ylälaidan videolta.