Datakeskusbuumi käy kuumana, ja vauhti vain kiihtyy.

Euroopassa tarvitaan seuraavien 5–7 vuoden aikana kolme kertaa nykyistä enemmän datakeskuksia, sanoo MTV:n Uutisextrassa vieraillut EU-komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

MTV:n Uutisextran haastattelussa Virkkunen torjuu epäilyt siitä, että kaikki Suomeen suunnitelluista datakeskuksista eivät olisi kansantaloudellisesti järkeviä.

Viime aikoina julkisuudessa on eri tahoilta tuotu esiin tietoja, joiden mukaan konesalien muu kuin rakennusaikainen työllisyysvaikutus on pieni.

Työllisyyden ja vientitulojen kannalta järkevämpää olisi käyttää datakeskuksien tarvitsema sähkömäärä esimerkiksi teollisuuden käyttöön. Verojakin konesaliyritykset maksavat Suomeen minimaalisesti.

Virkkusen mielestä teknologinen kehitys ja digitalisaatio edellyttää datakeskusten määrän lisäämistä.

– Dataa täytyy säilyttää ja prosessoida ja myös tekoäly vaatii dataa, että voidaan käyttää ja kehittää näitä järjestelmiä. Eli kyllä näitä datakeskuksia tarvitaan, sanoo Virkkunen.

Virkkunen sivuuttaa datakeskuksiin kohdistetun kritiikin myös siitä, että ne todella suurina sähkönkäyttäjinä nostaisivat muiden yritysten ja kuluttajien sähkön hintaa.

Komissaarin mukaan eurooppalainen intressi on nyt investoida parhaaseen mahdolliseen teknologiaan ja mahdollisimman energiatehokkaisiin järjestelmiin, että datakeskukset olisivat ympäristön kannalta kestäviä.