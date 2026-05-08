Sami Pajari hassutteli jääkiekkotermein.
Toyotan Sami Pajari päätti Portugalin MM-rallin perjantain ajopäivän antamalla jääkiekkosanastoa vilisseen haastattelun.
– Lähdettiin kevyellä jalalla tähän päivään, ja sitten oli tarkoitus alkaa pikkuhiljaa laittaa laattaa reppuun. Koutsi kun sanoi, että pitkä päätyyn ja perään, niin sillä on koetettu mennä, Pajari heitteli suomeksi.
Hassuttelussa oli ajankohtaisuutta: KooKoo ja Tappara kohtaavat piakkoin, kello 18.30 käynnistyvässä SM-liigan neljännessä loppuottelussa.
Englanniksi Pajari sanaili vakavammin ennen suomenkielistä osuuttaan. Portugalin osakilpailun kokonaistilanteessa kolmantena oleva kuljettaja otti kiinni päivän päätöserikoiskokeella tapahtuneeseen episodiin, jossa kivi pirstoi hänen Toyotansa tuulilasin.
– Aina tapahtuu jotain. Yritän kuitenkin keskittyä ajamiseen, en naarmuihin, suomalainen kommentoi.
Perjantain viimeisellä pätkällä neljänneksi nopeimman ajan kaasutellut Pajari kiteytti päivänsä olleen "todella ok".
– Oli valitettavasti muutamia juttuja, joihin menetimme joitakin sekunteja.