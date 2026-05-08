Putinin suuri juhla lässähti – syynä "nykyinen operatiivinen tilanne" Moskovassa valmistaudutaan lauantaiseen voitonpäivän paraatiin. Kuva on Moskovan riemukaarelta, joka sijaitsee Voiton aukiolla. IMAGO/VCG/ All Over Press Julkaistu 29 minuuttia sitten Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Vladimir Putinille epäilemättä tärkein kansallispäivä, voitonpäivä, jää tänä vuonna historiallisen pieneksi. Moskovassa vietetään lauantaina 9. toukokuuta voitonpäivää, jonka kunniaksi järjestetään paraati, kertoo muun muassa Euronews. Juhlallisuudet ovat kuitenkin jäämässä aiempia pienimuotoisemmiksi, sillä jopa monet Venäjän entiset liittolaiset jättävät ne väliin. Venäjän presidentille Vladimir Putinille voitonpäivä on epäilemättä vuoden tärkein kansallispäivä. Voitonpäivän paraatissa ei kuitenkaan näy sotilasajoneuvoja eikä kadetteja Kremlin kuvaaman ”nykyisen operatiivisen tilanteen” vuoksi, eikä Moskovassa ole myöskään juuri lainkaan vieraita. Venäjän ulkoministeriön julkaisema luettelo vuoden 2026 paraatiin osallistuvista on Moskovan nykyhistorian lyhin. Lue myös: Ex-suurlähettiläs: Ukraina viritti Putinille nolon ansan voitonpäiväksi Punaiselle aukiolle odotetaan lauantaina saapuvan vain kaksi ulkomaista johtajaa: Laosin presidentti Thongloun Sisoulith ja Malesian ylin hallitsija sulttaani Ibrahim. Kreml tosin väittää, että myös Slovakian pääministeri Robert Fico on paikalla, mutta Fico itse on vahvistanut aikovansa jättää paraatin väliin Moskovan-vierailunsa aikana.

Slovakian ulkoministerin sijainen Rastislav Chovanec vahvisti, että Fico ei osallistu paraatiin, ja sanoi, että hän saattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen välittääkseen Volodymyr Zelenskyyn viestejä Putinille.

Ihmisiä oli kerääntynyt voitonpäivän juhlia varten pystytetyn installaation luokse Punaisen torin läheisyyteen Moskovassa jo 6. toukokuuta.

Lukašenka paikalla, kuten joka vuosi

Abhasian tasavallan presidentti Badra Gunba ja Etelä-Ossetian presidentti Alan Gagloyev ovat niin ikään vahvistaneet osallistuvansa.

Moskova sai täyden hallinnan Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan vuonna 2008 tapahtuneen Georgiaan suuntautuneen hyökkäyksen jälkeen ja on siitä lähtien ylläpitänyt sotilaallista läsnäoloa molemmilla alueilla.

Lisäksi Valko-Venäjän Aljaksandr Lukašenka on paikalla, kuten joka vuosi.

EU tai Yhdysvallat eivät tunnusta Lukašenkaa Valko-Venäjän lailliseksi presidentiksi, mutta se ei ole koskaan estänyt Putinin luotettavana liittolaisena pidettyä miestä istumasta paraatin katsomossa.

Myös Bosnian serbitasavallasta on tulossa valtuuskunta, jonka mukana on entinen osavaltion presidentti Milorad Dodik.

Kansainvälisten medioiden akkreditoinnit peruttiin

Kreml väittää, että ne harvat vieraat, jotka ovat tulossa, päättivät osallistua paraatiin ”omasta aloitteestaan”, eikä mitään kutsuja ole lähetetty.

Putinin avustaja Juri Ušakov sanoi, ettei ulkomaisia johtajia ole kutsuttu.

Koska paikalla ei tänä vuonna ole ulkomaisia johtajia eikä esillä raskasta sotilasvälineistöä, Kreml kieltäytyi päästämästä ulkomaisia tiedotusvälineitä lähellekään tapahtumaa, huolimatta aiemmin myönnetyistä akkreditoinneista.

Venäjällä edelleen toimiville kansainvälisille tiedotusvälineille ilmoitettiin, että niiden akkreditoinnit on peruutettu, vedoten siihen, mitä Moskova kuvaili ”tilanteen myötä tapahtuneeksi muutokseksi tilaisuudessa”.

Kielto ei koske valtion valvonnassa olevia tiedotusvälineitä, joilla on ”yksinoikeus paraatista uutisointiin”.

Paraatin suoraa lähetystä kuitenkin lykätään, mikä on tavallinen käytäntö turvallisuusuhkien aikana järjestettävässä tapahtumassa.

Lisäksi tiukat internetrajoitukset otettiin käyttöön jo päivää ennen juhlia.

Aiemmin suuria nimiä

Aiemmin monet länsimaiset johtajat osallistuivat voitonpäivän juhliin, kun Venäjän suhteet länteen kukoistivat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991.

Vuonna 1995 vieraiden joukossa olivat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton, Ison-Britannian pääministeri John Major ja Kanadan pääministeri Jean Chrétien.

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush osallistui vuoden 2005 voitonpäivän paraatiin Ranskan ja Saksan johtajien sekä muiden valtionpäämiesten rinnalla.

Saksan liittokansleri Angela Merkel oli Punaisella torilla vuonna 2010.

Kremlin suhteet länteen ovat kuitenkin kiristyneet sen jälkeen, kun Venäjä liitti laittomasti Ukrainan Krimin niemimaan vuonna 2014 ja kun Moskova aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan, jolloin länsimaiset johtajat lakkasivat osallistumasta tapahtumaan.

Moskovan aloittaman täysimittaisen sodan myötä vuoden 2022 alussa vieraslista lyheni entisestään.