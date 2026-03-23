Politicon mukaan väitetty ehdotus ruokkii epäilyjä, että Venäjä näkee rauhanneuvottelut väylänä houkutella Yhdysvallat keskinäiseen sopimukseen, jossa Eurooppa jätetään syrjään.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on väitteiden mukaan tarjoutunut lopettamaan Venäjän tiedustelutietojen jakamisen Iranin kanssa, jos Yhdysvallat puolestaan lopettaa tiedustelutiedon luovuttamisen Ukrainalle.
Aiheesta uutisoi Politico nimettömiin lähteisiinsä viitaten. Kaksi Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiin neuvotteluihin perehtynyttä henkilöä kertoo lehdelle, että Venäjän lähettiläs Kirill Dmitriev esitti tällaisen ehdotuksen Donald Trumpin hallinnon edustajille Steve Witkoffille ja Jared Kushnerille viime viikolla Miamissa pidetyssä tapaamisessa.
Lue myös: Zelenskyi: Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelijat tavanneet
Lehden mukaan Yhdysvallat hylkäsi Venäjän ehdotuksen, mutta tilanne on kuitenkin herättänyt huolta Euroopassa transatlanttisten jännitteiden kiristyessä. Pelkona on, että Venäjä yrittää lyödä kiilaa Yhdysvaltain ja Euroopan välisiin suhteisiin.