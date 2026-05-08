Syytteeseen johtanut tilanne tapahtui lähellä Andrew'n asuttamaa Sandringhamin kartanoa.

Suffolkilaismies on pidätetty ja asetettu syytteeseen uhkaavasta käytöksestä ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsoria kohtaan, kertoo BBC.

Syytteeseen johtanut välikohtaus tapahtui keskiviikkoiltana Andrew'n ollessa koiralenkillä Sandringhamin kartanon läheisyydessä.

Mies oli väitetysti huutanut ja lähtenyt juoksemaan kohti henkivartijansa kanssa liikkellä ollutta Andrew'ta, jolloin ex-prinssi ja hänen henkivartijansa olivat paenneet miestä autoonsa. Mies oli väitetysti lähtenyt seuraamaan autoa juosten.

Telegraphin mukaan ex-prinssi on tiettävästi järkyttynyt tapahtuneesta.

Syytetyn on määrä saapua Westminsterin käräjäoikeuteen perjantaina.