Syytteeseen johtanut tilanne tapahtui lähellä Andrew'n asuttamaa Sandringhamin kartanoa.
Suffolkilaismies on pidätetty ja asetettu syytteeseen uhkaavasta käytöksestä ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsoria kohtaan, kertoo BBC.
Syytteeseen johtanut välikohtaus tapahtui keskiviikkoiltana Andrew'n ollessa koiralenkillä Sandringhamin kartanon läheisyydessä.
Mies oli väitetysti huutanut ja lähtenyt juoksemaan kohti henkivartijansa kanssa liikkellä ollutta Andrew'ta, jolloin ex-prinssi ja hänen henkivartijansa olivat paenneet miestä autoonsa. Mies oli väitetysti lähtenyt seuraamaan autoa juosten.
Telegraphin mukaan ex-prinssi on tiettävästi järkyttynyt tapahtuneesta.
Syytetyn on määrä saapua Westminsterin käräjäoikeuteen perjantaina.