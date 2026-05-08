Hamzat Tshimajevin ja Sean Stricklandin välisen UFC-ottelun lehdistötilaisuus muuttui rajusta sanasodasta fyysiseksi, kun Tshimajev potkaisi Stricklandia. Tshimajev tunnetaan yhteyksistä Tshetshenian johtajaan Ramzan Kadyroviin, jota on kuvailtu Vladimir Putinin sotakoiraksi.

Kaksikko kohtaa toisensa sunnuntain vastaisena yönä. Tunnelma kärjistyi jo lehdistötilaisuudessa ja nähtiin myös fyysinen yhteenotto. Se ei ole mikään yllätys, sillä aiemmin kerrottiin, että järjestäjät aikovat tehdä kaiken pitääkseen heidät erillään ennen ottelua.

Vartijat ja poliisi joutuivat jo alussa puuttumaan asiaan pitääkseen heidät erillään. Tilanteen taustalla oli Tshimajev, joka oli potkaissut Stricklandia. Tämän jälkeen alkoivat sanalliset iskut.

– Isäsi löi sinua ja nyt minä teen sen, Tshimajev sanoi.

Strickland on aiemmin kertonut, että hän on joutunut lapsena isänsä väkivallan kohteeksi.

– Puhutko sinä lasten pahoinpitelystä, senkin pirun eläin, Strickland vastasi.

Strickland sai tämän jälkeen kysymyksen siitä, kun hän oli sanonut, että "olisi hauskaa tuoda terroristia Valkoiseen taloon" ottelemaan kesällä järjestettävään UFC-gaalaan.

– Olen hänelle terroristi. Leikkaan hänen päänsä irti. Aion tappaa hänet. Allahu Akbar! Tshimajev huusi.

Sanasota sai jatkoa, kun Strickland kutsui Tshimajevia tshetsheeniläiseksi huoraksi ja käski tämän "palata maahan, josta hän pakeni".

– Hän on kuollut kahden päivän päästä, Tshimajev vastasi.

Tämän jälkeen yhdysvaltalainen laittoi vielä yhden iskun sosiaalisessa mediassa.

Juuri sitä, mitä odotin pelkurin tekevän, Strickland kirjoitti X:ssä.